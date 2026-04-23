El PSOE da por oxidada a ‘Navajita plateá’
Después de que la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid y candidata en las últimas elecciones municipales, Reyes Maroto, haya quedado definitivamente marcada tras mentir sobre su relación con el empresario Víctor de Aldama, al que negó conocer cuando ha quedado probado que se reunió con él en el Ministerio de Industria, en el PSOE ya la dan por amortizada.
No es que Maroto haya sido un prodigio de eficacia al frente de la oposición –todo lo contrario–, pero esta mentira clamorosa ha terminado por oxidar del todo a Navajita plateá, apodo que le viene de cuando se inventó que la «extrema derecha» estaba detrás de las cartas amenazantes que recibieron varios miembros del Gobierno y amplió la foto de un pequeño cuchillo para convertirlo en un espadón descomunal.
Maroto fue vapuleada en las urnas por Martínez-Almeida y desde entonces no levanta cabeza, de modo que el PSOE ya está sondeando a posibles candidatos para su relevo. Uno de ellos, según ha podido saber OKDIARIO, es el sociólogo y consultor de comunicación Luis Arroyo, que desde junio de 2021 preside el Ateneo de Madrid, cargo para el que fue reelegido en mayo de 2023. Su perfil es el de un hombre de partido con larga vinculación al PSOE, pero con una proyección pública que trasciende lo estrictamente político, por lo que no es fácil que decida asumir el riesgo de ser candidato por la sencilla razón de que tiene muy poco que ganar y mucho que perder.
Más aún cuando es consciente de que todos los anteriores candidatos del PSOE sufrieron una estrepitosa derrota. Lo cierto es que queda más de un año para las elecciones y que el PSOE ya ha empezado el habitual casting, consciente de que Navajita plateá ha sido un monumental fiasco. El problema es que son pocos, muy pocos, los que están dispuestos a asumir el reto. Y es que los antecedentes no invitan al optimismo.