La paz de Trump en Gaza deja a Sánchez sin «genocidios» con los que tapar la corrupción

Pedro Sánchez ha tenido que rendirse a la evidencia y ponerle a Donald Trump la mejor de sus sonrisas -aunque fuera impostada- durante los actos celebrados en Egipto con motivo del acuerdo de paz en Gaza logrado por el presidente de Estados Unidos. Al final, la paz pilló a Sánchez en pleno éxtasis propalestino y en medio del embargo a Israel, lo que ha dejado al Gobierno en fuera de juego. Cómo será que parte del Ejecutivo ha renegado del acuerdo de paz, lo que demuestra hasta qué punto el fanatismo ideológico de la ultraizquierda pesa más que el hecho de que se hayan detenido los bombardeos. A partir de ahora, Sánchez se ha quedado sin una baza que explotar, porque el éxito de Donald Trump se produce en un momento político en el que resulta evidente que los ataques del Gobierno español a Israel van a tener consecuencias negativas para los intereses nacionales, porque sus efectos van mucho más allá del acuerdo de paz.

Resulta patético que las terminales mediáticas del Gobierno vendan el hecho de que Trump haya saludado a Sánchez en Egipto, como si la aportación de España a la solución del conflicto hubiera sido decisiva. Nada más lejos de la realidad. La prueba del nueve de que esto no es así está en la respuesta dada por los socios de Gobierno de Sánchez al anuncio del fin de la guerra. Ni a Sánchez ni a sus aliados de izquierda les ha gustado lo más mínimo que Trump haya logrado un éxito histórico, en parte porque les va a resultar muy difícil a partir de ahora vender su furor propalestino y su condena del «genocidio». A Sánchez la paz en Gaza no le viene políticamente bien y por eso su sonrisa impostada ante el hombre más poderoso del mundo es una demostración de cinismo. El presidente del Gobierno pasó sin pena ni gloria por Egipto y ahora tendrá que inventarse un nuevo plan para desviar la atención de la corrupción que rodea a su familia y a su partido.