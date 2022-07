Patada de Sánchez a la banca y las energéticas en el trasero de los españoles

Este hombre no tiene arreglo. Fue anunciar Pedro Sánchez el impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca, por los que espera recaudar 3.000 millones de euros en dos años, y caer en picado las acciones de los bancos españoles dejándose más 5.000 millones de euros en una sola sesión. Es decir, en pocas horas, los bancos perdieron más de lo que el presidente del Gobierno pretende recaudar en dos años. Más allá de las cifras, lo que ha hecho Pedro Sánchez es meterle una patada a la banca en el trasero de los españoles, porque, desde este momento, las entidades de crédito repercutirán a los clientes la cantidad expropiada por el socialcomunismo. Así de claro: subirán los créditos y las comisiones, de manera que quienes saldrán perdiendo y pagarán el impuesto a la banca serán los españoles. Como si no tuvieran bastante, Sánchez les ha metido un rejón de 1.500 millones de euros por año. Estas son las cuentas y lo demás es el cuento de un jefe del Ejecutivo que pretende arreglar la crítica situación de la economía con medidas de corte populista. Lo mismo ocurrirá con el impuesto a los beneficios extraordinario de las empresas energéticas -estimado en 4.000 millones de euros en dos años-: lo pagarán los españoles. Y si no, al tiempo.

Lo obsceno del hachazo de Pedro Sánchez al bolsillo de los españoles es que quien está obteniendo más beneficios extraordinarios por el brutal incremento de la inflación es el Gobierno socialcomunista: se han recaudado 15.000 millones de euros más de lo previsto sólo hasta mayo, pero Pedro Sánchez no permite que esos beneficios extraordinarios sirvan para una bajada de impuestos. La hipocresía económica del Ejecutivo es imbatible, porque el coste económico de las medidas para combatir los efectos de la inflación lo estamos sufragando los españoles. Miente Sánchez cuando dice que esos 15.000 millones los están empleando en medidas sociales, porque aquí el que está haciendo negocio con el sufrimiento de los españoles es el Ministerio de Hacienda.