A Pamplona hemos de ir…

Osasuna siempre es temible en su feudo. No hace prisioneros. Gana o pierde, pero no empata. No es de los locales más goleadores, ni tampoco de los menos goleados. Es puro equilibrio. Jagoba Arrasate, junto con Javier Aguirre dos de los técnicos que más partidos lo han dirigido históricamente, ha dado con la tecla y ha conjugado una plantilla sin estrellas, pero con buenos jugadores.

Ha prescindido de un intocable, Roberto Torres y uno de sus zagueros, Aridane, se rumorea que reforzará al Elche. Unai y David, ambos García, constituyen una pareja firme de centrales, con dos laterales, Nacho Vidal y Manu Sánchez o Juan Cruz en la izquierda. Centrocampistas todo terreno que crean pero también defienden, Moncayola y Torró. Con alternativas en los carriles tanto por lo que se refiere a Moi Gómez o Rubén, también García, sin olvidarnos de los jóvenes Abde o Aimar. Arriba, ya saben, tiene donde elegir entre Budimir y el Chimy Avila, hasta con Kike, otro García, por si hace falta.

Está a dos puntos del séptimo, el Athletic, con el que empató el lunes pasado. Los mismos por encima del Mallorca. Quienes crean que se reproducirá el cierre de la temporada pasada en el mismo escenario, cometerán un grave error.

Por eso el Vasco se lleva a 25 y por qué no hay más. Leo Román, Gayá y Llabrés, la cantera, de adorno. Lago Jr ya se ha ido y Russo, vendido al Ludogorets búlgaro, también. Solo tres días después hay que jugar Copa en la Bella Easo. Toda precaución es poca. Las bromas en la competición del KO se han terminado. En la liga hay colchón. Presión, la que se pongan a si mismos. Poco que perder por ahora, pero ganar daría algo más que prestigio.

Pita Soto Grado, nacido en Toledo, inscrito en La Rioja, 42 años e internacional, aunque ha salido poco de España. Una parte de la afición mallorquinista le tiene tirria por su arbitraje en el campo del Betis, cuando Galarreta sufrió la lesión que le ha tenido meses de baja. La otra parte no sabe quién es. Rápido con las tarjetas, menos en las áreas. Es su tercera campaña en Primera, lo hacía muy bien cuando le ascendieron, sin embargo ha decaído considerablemente y luce plumaje de paloma más que de halcón.