No hay mayor honor para OKDIARIO que el PSOE pretenda silenciarnos

Bajo la peregrina excusa de no defender las leyes y el código deontológico de la profesión, el PSOE ha pedido amparo al Colegio de Periodistas y a distintas asociaciones de la prensa -sin ningún éxito- a la solicitud que formulará ante el Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos para retirar a OKDIARIO -al que califica de «pseudomedio»- las credenciales de prensa de sus profesiones -a los que denomina «pseudoperiodistas», por la única razón de cubrir informativamente las manifestaciones que desde hace semanas se llevan a cabo frente a la sede socialista en la calle Ferraz.

No nos sorprende en absoluto el rapto totalitario del PSOE, pues, al fin y al cabo, lleva tiempo dando sobradas muestras de su incompatibilidad manifiesta con la libertad de expresión. En todo caso, que el socialismo nos ponga en su punto de mira constituye para este diario un motivo de orgullo, pues nos ratifica en la intención de seguir denunciando su acoso, que no sólo padece la prensa crítica, sino que sufren todos los sectores que no le bailan el agua. No hay nada más gratificante para un medio de comunicación independiente que saberse perseguido por el poder político, porque ello representa un estímulo para no bajar la guardia y seguir haciendo frente, desde el rigor y la verdad, la pulsión totalitaria del PSOE de Pedro Sánchez. Sus fuentes de inspiración, al parecer, son la Turquía de Erdogan, la Venezuela de Maduro o la Nicaragua de Daniel Ortega, esa nación a la que un reciente editorial de El País calificaba como «pozo sin fondo del totalitarismo». Cierto. Pues de aquel pozo a este ya no hay tanto trecho, porque Pedro Sánchez parece empeñado en emular los comportamientos de quienes han dado muestras sobradas de cómo quebrar de raíz la libertad de expresión.

OKDIARIO seguirá cumpliendo con su obligación de informar y ejerciendo su derecho a hacerlo sin sucumbir, faltaría más, a las presiones y el acoso del partido del Gobierno. Por mucho que el PSOE de Pedro Sánchez haya decidido tirarse al pozo sin fondo del totalitarismo.