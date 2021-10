La imaginativa y novedosa “Convención Itinerante” del Partido Popular, desde el punto de vista del márketing político, ha tenido su arranque en Galicia donde Pablo Casado ha tenido el apoyo explícito del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y del ex presidente Mariano Rajoy. Para que nada quede en alfileres, sobre todo, para aquellos (desde fuera y de dentro) que dan por amortizado al muchacho palentino.

El primero reclamó lo de siempre: vista al centro, lo cual es algo tan obvio como manifiesto. Desde su posición de ganador con mayoría absoluta, exige un cordón sanitario a Vox; Galicia no es toda España y en ese empeño tiene Casado un problema gordo. El segundo, Rajoy, sigue en lo de siempre y con algunas razones, aunque no todas. El ex presidente del Gobierno entendió, y a juzgar por su discurso más reciente, sigue entendiendo que todo pasa por la economía. Cree que España es Alemania. Está en un error. No ha aprendido nada después de todo lo que le ocurrió. Olvida o quiere olvidar con su distancia marmórea que España cambió abruptamente de rumbo con las consecuencias que se padecen ahora mismo.

Debería ser “economía”, sí, en efecto, pero no lo es. En puridad democrática y en un país de la Unión Europea. Si lo fuera parece obvio que Sánchez no gozaría del poder. ¡Y cómo lo goza, oiga! Si lo que don Mariano, el impasible, pretende decir es que la quiebra del tejido productivo, el aumento del paro, la insoportable decrepitud de las cuentas públicas, la inflación galopante, el desbocado gasto en “paqueiradas” conducirán al fin y a la postre a la caída de Sánchez y su tinglado, hasta podemos estar de acuerdo.

La gestión económica, dicen, es el fuerte del PP, o lo que es lo mismo, el centroderecha español. Por ahí se pueden abrir camino. Sin duda. Casado, que será en cualquier caso el candidato a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones (se pongan como quieran) no debería olvidar lo que ya ha vivido en carne propia cuando era vicesecretario general en el PP de Rajoy. Economía, sí, toda. Política, también, toda. No hay política sin economía, pero puede haber economía sin política. Primera asignatura, por defecto, del “modelo Rajoy”.

Queda mucho tiempo para las elecciones generales. Si alguien piensa que Sánchez tiene alguna intención de adelantar los comicios, yerra. Depende de Europa para subsistir; esa ayuda no será gratis. Sin embargo, el presidente ha demostrado que no se para en barras y que a la hora de defender su condición escasos escrúpulos manifiesta.

Lo lógico fuera eso. “No hay dos sin tres…”. Mera lógica democrática.

Pero…