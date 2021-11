Dice el Ministerio que con la partida extraordinaria tendrá suficiente para no tener que tramitar más transferencias de crédito. Eso significa que al menos hasta fin de año no crecerá la lista de paniaguados, aunque todo dependerá de que algún podemita con el horizonte penal negro no llame a la puerta de Irene Montero. Eso sí, a este paso los 516 millones de presupuesto de 2022 le van a durar lo mismo que un caramelo a la puerta de un colegio. Y es que la lista de apesebrados crece de forma exponencial. Así que vayan rascándose el bolsillo.