La primera encuesta sobre la oportunidad de la presentación de la moción de censura de Vox que hoy publica OKDIARIO pone de manifiesto que una mayoría del 55,5% de los encuestados considera un error la iniciativa y que el mayor beneficiado de la misma es Pedro Sánchez. Destacable es el dato que revela que el 12% de los votantes de la formación de Abascal considera que Vox se ha equivocado, frente al 75,7% que lo apoya. Son los votantes del PP los que en mayor medida -un 80,4%- subrayan que la moción de censura ha sido un error político, a gran distancia de los votantes del PSOE (52,7%) y Podemos (47,6%). Sobre la decisión del PP de abstenerse, sus votantes la avalan en un 74,4%, mientras que el 4,6% entiende que los de Núñez Feijóo tendrían que haber votado a favor. Sorprende el dato de que son más los votantes populares que creen que su partido debería de haber votado en contra (6,8%) que a favor. Estos datos pueden ayudar a hacerse una idea del impacto en términos electorales de la iniciativa parlamentaria.

Es curioso que un 31,6% de quienes votaron al PSOE y un 35,7% de quienes lo hicieron por Podemos no consideran que Abascal se haya equivocado, tal vez porque su respuesta tiene que ver con el hecho de que valoran que la moción ha sido positiva para los intereses de la izquierda. No hace falta ser muy sagaz para concluir que si Vox pretendía un golpe de efecto para ganar protagonismo se ha equivocado. No sólo le ha otorgado un balón de oxígeno al socialcomunismo, sino que los votantes del PP, la formación a la que Santiago Abascal pretendía poner en un brete, respaldan mayoritariamente la abstención e, incluso, un 6,8% hubiera preferido que su partido rechazara la moción. Eso significa que la estrategia de Vox de pescar en el caladero del PP ha resultado un fracaso. En suma, que los españoles piensan que estos dos días de agitación política en el Congreso de los Diputados han beneficiado, sobre todo, al socialcomunismo. Para este viaje no hacían falta alforjas.