La moción de censura no frena nada

Inés Arrimadas ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que el Partido Popular presente una moción de censura contra Pedro Sánchez, para lo que ofrece los votos de Ciudadanos. Su argumento principal es que de este modo se retrasaría la tramitación parlamentaria de la derogación del delito de sedición y esto le complicaría mucho las cosas al PSOE. Sólo quedan cuatro sesiones plenarias de aquí a final de año y en ellas el Gobierno está comprometido a aprobar otras muchas reformas. De este modo, según dice ella, si uno de esos cuatro plenos tuviera que dedicarse al debate de una moción de censura, la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición tendría que dejarse para 2023. Teniendo además en cuenta que el mes de enero es inhábil en el Congreso, existe la posibilidad de que Sánchez tuviera que ceder al chantaje secesionista apenas 12 semanas antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, lo que, supuestamente, perjudicaría electoralmente al PSOE.

Esgrime, además, la líder de Cs otros dos argumentos menos utilitaristas para esta moción que son, en primer lugar, lo grave que resulta que se reforme la legislación al gusto y bajo el chantaje de los que han sido condenados por esos delitos que se pretenden derogar. Y, en segundo lugar, que durante los dos días que dura la moción de censura, el Parlamento debatiría acerca de una reforma que el Gobierno pretende llevar a cabo mediante una proposición de Ley conjunta presentada por los dos partidos del Gobierno de coalición, para así aprobarla por la vía rápida y sin apenas debate. Pero ninguno de estos dos últimos argumentos explica el cambio de posición de su partido que, en octubre de 2020, votó en contra de la moción de censura presentada por VOX existiendo razones tan graves como ahora contra el Gobierno socialcomunista presidido por Pedro Sánchez.

Por eso, Arrimadas se aferra a la utilidad de una moción que, en su criterio, la distinguiría de la defendida por Santiago Abascal. Pero su argumento es tramposo y sólo pretende engañar sobre su radical cambio de postura respecto a una moción que, al igual que la de 2020, resulta aritméticamente inviable. Arrimadas ha estudiado Derecho y, aunque no lo ha ejercido nunca, sabe que existe la posibilidad de convocar plenos extraordinarios y que incluso el mes de enero ya ha sido declarado hábil anteriormente, cuando al PSOE y a Podemos les ha interesado, como ocurrió en el año 2021. Ese año los partidos del Gobierno de coalición habilitaron el mes de enero para llevar a cabo la reforma que limitó las funciones de un CGPJ con su mandato caducado. Y el PP también lo sabe, porque Pablo Casado pidió el año pasado que volviera a habilitarse enero de 2022, para tomar medidas contra la inflación y el elevado precio de la luz.

Y tanto la posibilidad de convocar plenos extraordinarios como la de habilitar el mes de enero está en manos de una Mesa del Congreso presidida por la socialista Meritxell Batet y controlada con 3 votos del PSOE y 3 de Podemos, frente a sólo 2 del PP y 1 de VOX. O sea, que Inés Arrimadas sabe de sobra que no existe ninguna posibilidad de que, como ella dice, una moción de censura pudiera servir para retrasar la derogación del delito de sedición acercando su aprobación a las elecciones de mayo próximo. Sencillamente eso es mentira. Por supuesto que el PP debería presentar una moción de censura, pero sin engañar a los votantes haciéndoles creer que eso tendría una utilidad que no es cierta. Feijóo debería presentar ahora una moción de censura para poder presentarse en el Congreso y debatir con Sánchez sin las tramposas limitaciones de tiempo a las que hasta ahora lo ha tenido sometido. Esta moción también serviría al PP para enterrar la nefasta sensación que Pablo Casado dejó con un miserable discurso en el que le declaró la guerra más descarnada a Santiago Abascal, que no merecía los insultos que recibió por parte del PP entonces. Esta es la moción de censura con la que Feijóo podría dejar claro que su partido ha cambiado, que tiene claro que su único objetivo es derrotar a la izquierda y que unirá sus fuerzas a las de todos aquellos que persigan el mismo fin.