María Jesús San José, la desalmada

Resulta un auténtico sarcasmo que la consejera socialista de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, perpetre un acto tan injusto y a la vez tan inhumano como el de abrir la puerta de prisión a toda una camada de sanguinarios terroristas que, bien por acción directa o indirecta, sembraron de muerte las calles. San José ha tenido, incluso, la indecencia moral de justificar la libertad de estos etarras basándose en criterios como el de la evolución favorable de cada recluso, pese a que ninguno de ellos ha pedido un perdón explícito.

No ha habido reconocimiento alguno del daño causado y toda la tramitación de los expedientes para la excarcelación se basa en nauseabundos informes a conveniencia siempre del preso, en los que se apela a una sedicente reinserción y se afirma de forma eufemística que sus actividades se han desvinculado de la violencia. ¿Qué actividades, las que realizaron en prisión? Faltaría más que en la cárcel practicaran la violencia.

OKDIARIO ha tenido ocasión de preguntar a María Jesús San José si no tiene cargo de conciencia. Y su falta de respuesta revela que no, que no ha sentido el más mínimo sentimiento de culpa, como si la tramitación de los expedientes de excarcelación de los sanguinarios etarras fuera una más entre la montaña de trámites de su departamento. Un mero procedimiento administrativo, el habitual ritual burocrático de una consejería que, ironías del destino, se llama de Justicia y Derechos Humanos.

Pedro Sánchez llegó al Gobierno de la mano de los herederos de ETA, sus socios más leales, porque nadie como Bildu ha mostrado tanto entusiasmo en apuntalar el Ejecutivo socialista. No ha fallado nunca, será porque Pedro Sánchez no les ha fallado a los herederos de ETA cuando les prometió que todos los terroristas serían puestos en libertad. Un trueque infecto, vil en su máxima expresión. Y María Jesús San José, impertérrita. La palabra desalmada quiere decir que carece de alma.