La reunión de «lujo, lujo» entre Sánchez y Corvillo
Tras la detención de Cristian Corvillo, el empresario que hizo las funciones de chófer de Pedro Sánchez durante las primarias socialistas de 2017, el presidente del Gobierno dijo que nada «tiene que ver conmigo». Cristian Corvillo había sido arrestado por los agentes del Instituto Armado por su presunta participación en una trama de cobro de comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos del Ministerio de Transportes. Sánchez, al igual que hizo con Koldo García y José Luis Ábalos, marcó rápidamente distancias, pero como la mentira tiene las patas muy cortas, la UCO ha retratado al patrañero presidente del Gobierno: en un nuevo informe se afirma que hubo un «intercambio de mensajes que permite constatar» un encuentro en abril de 2023 entre Sánchez y Corvillo.
Según el informe, la reunión se produjo «sin la presencia de terceras personas» y «se habría prolongado durante aproximadamente 35 minutos». Es más, según relató el circunstancial chófer