La reunión de «lujo, lujo» entre Sánchez y Corvillo

Tras la detención de Cristian Corvillo, el empresario que hizo las funciones de chófer de Pedro Sánchez durante las primarias socialistas de 2017, el presidente del Gobierno dijo que nada «tiene que ver conmigo». Cristian Corvillo había sido arrestado por los agentes del Instituto Armado por su presunta participación en una trama de cobro de comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos del Ministerio de Transportes. Sánchez, al igual que hizo con Koldo García y José Luis Ábalos, marcó rápidamente distancias, pero como la mentira tiene las patas muy cortas, la UCO ha retratado al patrañero presidente del Gobierno: en un nuevo informe se afirma que hubo un «intercambio de mensajes que permite constatar» un encuentro en abril de 2023 entre Sánchez y Corvillo.

Según el informe, la reunión se produjo «sin la presencia de terceras personas» y «se habría prolongado durante aproximadamente 35 minutos». Es más, según relató el circunstancial chófer de Sánchez a Víctor de Aldama, al día siguiente del encuentro, este se había desarrollado «de lujo, lujo». Asimismo, «Corvillo precisó que el motivo del encuentro había sido hablar del jefe, término utilizado para referirse a Ábalos». Con independencia del curso que sigan las investigaciones judiciales, hay algo que no admite muchas dudas: si Sánchez concedió credibilidad a las declaraciones del condenado Koldo García en las que afirmó que el PP le ofreció dinero a cambio de implicar al presidente, ¿por qué no conceder credibilidad al testimonio de Corvillo desvelado por la UCO?

En una cuestión elemental, con la diferencia de que Koldo, cuando señaló al PP, ya estaba condenado, en prisión y buscando el auxilio del TC, mientras que los mensajes de Corvillo a Aldama se produjeron en 2023. Parece evidente que Corvillo ha desmentido, sin pretenderlo, a Pedro Sánchez. Mejor dicho, lo ha dejado como Cagancho en Almagro. Porque si Corvillo «nada tenía que ver conmigo», ¿por qué se reunió con él durante 35 minutos y todo salió «de lujo, lujo»?