Colau, la Pijoaparte

A mí, Ada Colau me recuerda al Pijoaparte. El protagonista de aquella novela de Marsé que era un arribista. De momento, se ha ido a tomar un café con leche al Ritz para reivindicar que paguen los ricos.

No obstante, días después la pillaron viajando en business a Madrid. Y en verano estuvo en un resort del Empordà a 300 euros la noche. La estancia incluyó una cena con gambas rojas de primero de 25 euros, y lubina salvaje de segundo a 56,10 euros. En total, más de 144 en el ágape. Así también me hago yo del Frente Amplio.

Intuí su vuelta a primera línea el pasado 21 de septiembre, cuando la vi manifestándose en contra de un desahucio en el barrio barcelonés de Gràcia. Eso sí, antes había pasado por la peluquería. Fue muy comentado en las redes su nuevo peinado a lo George Washington.

Pocos días antes, se había ido al programa de Gemma Nierga en La 2Cat, el circuito catalán de RTVE, para preparar el terreno. En plan que, si la necesitaban, «me lo podría volver a plantear». Era como decir: «aquí estoy yo».

Luego, en otra tele amiga, en este caso con Marc Giró en La Sexta, dejó ya la puerta abierta a volver. Por si no se habían enterado en el primer caso. Fue cuando explicó que, tras separarse, no podía permitirse el alquiler de su vivienda. Ocho años de alcaldesa para acabar así. Entonces entendí perfectamente por qué quería regresar a la política.

A partir de aquí se dejó querer y se sucedieron las declaraciones: que lo que haga falta, que estoy dispuesta a colaborar, que no quiero ser candidata aunque… En la actividad pública es importante no desvelar tus intenciones.

Lo del Frente Amplio demuestra, por otra parte, cómo está la extrema izquierda de desnortada. Han tenido que pillar el nombre de la coalición del presidente uruguayo Pepe Mujica (1935-2025), probablemente el único dirigente de la izquierda latinoamericana que mantiene el prestigio.

Entre otras razones, porque lo de Sumar ya no vende. Si me permiten el chiste fácil: más bien resta. Fíjense que hasta han escondido a Yolanda Díaz en la precampaña. Ella, que quería ser la «primera presidenta del Gobierno de España». Ahora solo aspira a colocarse en la OIT con su paupérrimo inglés.

En la capital catalana, más de lo mismo. El partido de Colau ha pasado por diferentes marcas electorales: Barcelona en Comú, Catalunya Sí que es Pot, En Comú Podem. En esto son como los de Puigdemont, que también andan desorientados. Fueron CiU, CDC, PDeCAT, Democràcia i Llibertat, Junts pel Sí, Junts per Catalunya.

Tengo la teoría de que si la han elegido de cabeza de lista es porque en Madrid no saben lo que fue Ada Colau de alcaldesa. Impulsó, por ejemplo, la obligación de los promotores inmobiliarios de destinar un 30 % a vivienda pública. Ha sido un sonoro fracaso. De las 2.000 previstas, sólo se ha edificado una treintena.

Sin embargo, entiendo perfectamente que quiera ser ahora diputada en el Congreso. Señal de que no ha encontrado trabajo en el sector privado. No me extraña, porque ni siquiera acabó la carrera. Le faltaron una treintena de créditos para licenciarse en Filosofía.

Todavía recuerdo que saltó al estrellato como portavoz de la PAH. Cuando lo dejó, en el 2014 anunció solemnemente por carta que «no voy a fichar por ningún partido político». Hizo algo mejor: crear el suyo propio y comerse a Iniciativa, la formación heredera del histórico PSUC.