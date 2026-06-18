Junts y el timo del sanchezmocho

En la España de 2026 siguen existiendo tres timos que, sorprendentemente, continúan engañando a millones de españoles. El primero es la honradez del PSOE y que sea un partido «progresista». El segundo, que hay nacionalistas moderados con los que se pueden alcanzar acuerdos basados en la lealtad constitucional. Y el tercero, que Junts quiere romper sus pactos con Pedro Sánchez, más conocido como el timo del sanchezmocho. Cada vez que Miriam Nogueras hace como que se mete con el Gobierno, echen la mano a su cartera para que no se la roben. Porque la magia del trilero, en este caso político, te puede quitar la ropa interior sin que uno se entere.

Si Junts quisiera echar a Pedro Sánchez del Gobierno por sus múltiples escándalos de corrupción o por haber tomado una y otra vez el pelo a Carles Puigdemont, pactaría una moción de censura instrumental. Y lo habría hecho hace tiempo. Pero Junts no quiere eso porque es un partido sin poder en Cataluña, ni a nivel municipal, ni autonómico, ni en las diputaciones, y lo único que le queda para intentar regar su cada vez más menguada red clientelar es su peso en el Congreso de los Diputados, chantajeando al PSOE.

Como Aliança Catalana aprieta fuerte y va a dejar a Junts en los huesos, los de Puigdemont tienen que hacer ver que se alejan de un Gobierno del que dependen absolutamente. Y montan estos numeritos, como pedir al PSOE que acabe la legislatura o presentar enmiendas en el Congreso en textos no vinculantes para que Sánchez adelante las elecciones. Lo que es lo mismo que no hacer nada. Disimulan un poco y la prensa amiga vende que Junts se pone duro con Sánchez. Pero en Cataluña ya nadie se lo traga y, por eso, encuesta tras encuesta, Orriols sube mientras Puigdemont va camino del basurero de la historia.

Lo que es más gracioso es que Puigdemont piensa que, si al final los apaños jurídicos de Sánchez le permitieran volver a Barcelona, podría intentar resucitar a ese cadáver político llamado Junts. Cuando este partido es cómplice del deterioro que Cataluña ha sufrido en la convivencia por culpa de la inmigración ilegal y la falta de seguridad. Y los votantes que están hartos de que bandas de delincuentes ataquen violentamente a sus madres y a sus padres para robarles una cadenita de oro mientras les rompen la cadera no van a acoger con aplausos a un Puigdemont que ha sido socio del Gobierno que ha provocado este desastre. Sin olvidar que, durante los sucesivos gobiernos de Junts en Cataluña, nada se hizo para paliar esta grave crisis de delincuencia y la conversión en guetos de docenas de barrios en las principales ciudades de la región.

Junts puede intentar timar con sus estampitas a los catalanes. El problema es que todo el mundo ya ve que son recortes de papel. El timo del sanchezmocho se acabó y Junts tendrá la muerte política que se merece. Si quieren una prueba más del sálvese quien pueda en el que se ha convertido la neoconvergencia, fíjense en las primarias de esta formación para el Ayuntamiento de Barcelona. De los once concejales actuales, no salvarán más de cuatro o cinco en las municipales de mayo de 2027. Pero el mínimo de 65.000 euros, más otros ingresos que puedan conseguir ese puñado de «juntaires» por ser regidores de la oposición, va a ser puro oro con el futuro que le espera a la gran mayoría de cargos públicos que aún le quedan a Junts.

De ahí que se hayan presentado cuatro candidatos para ser alcaldables por Junts, porque los perdedores buscarán luego acomodo en la lista que garantiza cuatro años de sueldazo en el pleno municipal o en alguno de los múltiples chollos que hay en el consistorio de la capital catalana. Porque la anunciada debacle que llegará en el siguiente ciclo electoral va a ser muy gozosa para todos los que deseamos la desaparición de Junts. Igual Puigdemont no acaba en prisión, pero sí va a acabar en la irrelevancia. Ese va a ser el precio de haber hecho a Sánchez presidente, de haber apoyado su última investidura y de haberle aguantado durante esta legislatura. Y yo que me alegro.