«Investigada» quiere decir investigada

Sobre la situación procesal de Begoña Gómez existen no pocos puntos de vista, algunos contradictorios entre sí. Lo que no admite duda alguna es que en torno a los negocios de la mujer del presidente del Gobierno se ha abierto una investigación para dirimir la existencia o no de responsabilidades penales, una evidencia que no admite mayor discusión pese a que las terminales mediáticas de la izquierda se esfuercen en trasladar que no hay caso y se abracen con indisimulado alborozo a un documento convenientemente filtrado y torticeramente interpretado de la UCO.

En torno a la situación procesal concreta de la esposa de Pedro Sánchez hay opiniones varias: fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid citadas por la agencia gubernamental EFE entienden que no ha sido llamada a declarar como investigada y, por tanto, no está investigada a pesar de que su abogado haya acudido a las declaraciones judiciales practicadas como abogado defensor, pero lo cierto es que el juez Juan Carlos Peinado califica como «investigada» a Begoña Gómez en el escrito dirigido a la Policía para que se le «remita copia autenticada y de tamaño legible y visible del DNI», según se lee en el oficio a la que ha tenido acceso OKDIARIO y que firma de su puño y letra el magistrado instructor junto al letrado de la Administración de Justicia.

En las resoluciones a las que ha tenido acceso OKDIARIO Begoña Gómez aparece como «investigada» tanto en los encabezamientos de los documentos como cuando el propio juez se refiere a ella. Y es que aunque no haya todavía -que se sepa- una citación en la que se la llame a declarar, es el propio juez quien ha dejado por escrito ese término -«investigada»- al lado del nombre de la mujer del presidente. Con independencia de que las dudas se disipen cuando su señoría lo tenga por conveniente, resulta indudable que la Fiscalía se ha convertido en el auténtico abogado defensor de Begoña Gómez, interviniendo de inmediato y redactando en tiempo récord un escrito para tratar de cerrar las pesquisas judiciales. En eso no hay duda alguna. Sobre lo otro, OKDIARIO tiene claro que «investigada» quiere decir investigada.