Pedro Sánchez ha perpetrado una de esas trampas que caracterizan a los tahúres: el Gobierno socialcomunista no ha adaptado las bases impositivas, deducciones y demás cuantías fijas del IRPF al incremento desorbitado de la inflación. Y el resultado no es otro que una subida camuflada del Impuesto de la Renta que los economistas califican de subida del impuesto en frío y que se cifra en 4.104 millones de euros.

Es decir, este Gobierno tan progresista y tan defensor de los menos favorecidos les mete a los españoles -sin distinción- un hachazo impositivo de aúpa. Y es que todos los contribuyentes, sin excepción del nivel de sus rentas, pagarán más pese a haber perdido poder adquisitivo por la subida generalizada de los precios en 2021, según un estudio realizado por el catedrático José Félix Sanz. En la próxima declaración de la renta que se presentará a partir del próximo mes de mayo, los contribuyentes sufrirán una auténtica subida de impuestos encubierta .

De esa subida real de 4.104 millones de euros aplicable a todos los españoles, 1.687 millones se deben a la no indexación de las tarifas con el alza de los precios. El resto se debe a la no adaptación a la inflación de otros elementos de la estructura del impuesto que también se encuentran afectados por el IPC: mínimos exentos, reducciones, tops de deducción, etc.).

Sánchez ha hecho la trampa aprovechando que no es necesario tramitar nada en el Parlamento. De hecho, se produce justo por lo contrario, por no adaptar las distintas cuantías del impuesto a la inflación, de modo que le ha bastado no hacer nada para meterles un rejonazo a todos los españoles sin que lo sepan. Lo sabrán cuando tengan que hacer la Declaración de la Renta. Así se las gastan los del «escudo social», los que se conjuraron para «no dejar a nadie atrás». Y serán precisamente los que menos tienen quienes más sufrirán en sus carnes el ‘inflacionazo’