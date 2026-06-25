Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha enviado un mensaje al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien aún no ha aportado las pruebas que «nos prometió» sobre el origen de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas en su despacho y por las que ha sido imputado por contrabando y delito fiscal. «¿Dónde están esos documentos? Todo un misterio, a lo mejor es que están viniendo en diligencia, por eso tardan tanto», se ha preguntado el director de este diario. Además, Inda le ha hecho una propuesta a Zapatero: «¿Por qué no donas esos 1,3 millones de euros en joyas a las víctimas de los terroríficos terremotos que ha sufrido esa Venezuela en la que tanto te lucraste?».