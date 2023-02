A Eduardo Inda no le sorprende a estas alturas el Barçagate porque «las personas que directa o indirectamente estamos vinculadas al mundo del fútbol sabíamos y contemplábamos desde hacía años cómo el Barça gozaba del trato de favor más descarado por parte del gremio arbitral en nuestro país». Algo que, a juicio de Inda, ha ocurrido desde hace más de 20 años. «Lo que pasa es que no teníamos las pruebas que ahora ha puesto encima de la mesa la Fiscalía», ha explicado el director de OKDIARIO. «Y la verdad es que yo me pregunto: ¿Aquí no va a pasar nada? ¿De verdad, este escándalo sonoro y notorio le va a salir gratis al Barça? Tebas, ¿de verdad vas a permitir que el Barça se vaya de rositas de sus sobornos a los árbitros? Te pregunto, querido Corruptebas», pregunta.

«Teníamos la intuición porque así lo avalaban, por ejemplo, las estadísticas de algo tan sensible como son los penaltis a favor y en contra», ha recordado Inda. «En ese apartado, el club blaugrana ganaba por goleada históricamente temporada a temporada al Real Madrid. La verdad es que las pruebas, las certificaciones documentales que está aportando la Fiscalía demuestran que el Barça compraba al estamento arbitral directa o indirectamente», ha proseguido Eduardo Inda, que ha asegurado que le «llama la atención que los grandes estamentos deportivos de este país no hayan movido ficha todavía».

«La Federación, es verdad, sí ha anunciado la apertura de una investigación. Pero la Liga de fútbol profesional que dirige Javier Tebas, alias Corruptebas, está cruzada de brazos», ha subrayado Inda. «En fin, es una cosa absolutamente alucinante cuando en Italia ocurrió algo clónico hace 17 años… ¿Qué ocurrió? Pues que la Juventus, que era y es propiedad de la familia más poderosa de Italia, la familia Agnelli, descendió a Segunda División y le desposeyeron de dos títulos, de dos ligas, de dos scudettos, y el Milan, que entonces estaba en manos del señor Berlusconi, poderosísimo Silvio Berlusconi, también recibió una sanción ejemplar», ha recordado. «Y la verdad es que yo me pregunto: ¿Aquí no va a pasar nada? ¿De verdad, este escándalo sonoro y notorio le va a salir gratis al Barça? Tebas, ¿de verdad vas a permitir que el Barça se vaya de rositas de sus sobornos a los árbitros? Te pregunto, querido Corruptebas», ha interpelado.