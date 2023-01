El Gobierno se lanza a la mayor compra de votos de la historia

Le llaman Bono Cultural, pero no nos engañemos: es una manera de tratar de comprar el voto de los jóvenes por 400 euros al llegar a su mayoría de edad. Y para que no falle en año electoral, el Gobierno, a través del Ministerio de Cultura, ya está urgiendo a los chavales de 17 años a que lo soliciten cuanto antes -incluso a través de sus padres- para que no se creen cuellos de botella en un año especialmente clave para las aspiraciones políticas de Pedro Sánchez.

¿Recuerdan cuando los socialistas de Aragón lanzaron una campaña en la que abiertamente relacionaban el bono con el apoyo al PSOE? «Si quieres 300 euros -luego lo subieron a 400-, vota al PSOE», decían sin ningún recato. Ahora, el temor es que las ayudas no lleguen a tiempo y por eso el Gobierno busca agilizar los trámites. El ministro de Cultura, Miquel Iceta, llegó en noviembre a un acuerdo con Correos para facilitar las solicitudes. Desde entonces, de forma presencial en una oficina de Correos, un joven puede solicitar con pocos datos su cheque de 400 euros para «que el trámite más farragoso lo hagan los propios funcionarios».

La razón de las prisas, aparte -claro está- de que estamos en año electoral, radica en el hecho de que muchos jóvenes que lo solicitaron hace tiempo han protestado abiertamente por la demora. Y para evitar que este año decisivo se produzca un cuello de botella al Gobierno le han entrado tantas prisas que ha lanzado una campaña bajo el título «¡No dejes todo para última hora! en el que se informa de las formas de solicitar el chequevoto aunque no se tengan todavía 18 años. Y es que desde Cultura se insta a los jóvenes de 17 años a que lo soliciten a través de sus padres.

Resulta bochornosa la manera en la que Pedro Sánchez trata de comprar la voluntad de los jóvenes con el dinero de todos los españoles. 400 euros para que se los gasten en videoconsolas, mientras a las viudas con la pensión mínima Pedro Sánchez les niega la ayuda de 200 euros para la cesta de la compra.