Emiliano García-Page, que cunda el ejemplo en el PSOE

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha alzado la voz para criticar con realista dureza la claudicación de Gobierno socialcomunista a los golpistas catalanes. Las declaraciones de García-Page tienen el valor de verbalizar lo que muchos socialistas piensan, pero no se atreven a decir, de modo que lo que cabe esperar es que sirvan para que otros dirigentes del PSOE den el paso y planten definitivamente cara a Pedro Sánchez. Porque lo que resultaría una solemne hipocresía es que, ante un asunto de tamaña gravedad como la ruptura del régimen del 78, se comportaran como equilibristas, nadando y guardando la ropa por si las moscas.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, tardó menos de un día en plegar velas y pedir perdón por sus críticas a Pedro Sánchez en relación con sus cesiones al separatismo catalán. Desde entonces, permanece escondido. Es de esperar que García-Page no haga lo mismo y continúe por la senda de desnudar la figura de un presidente del Gobierno que se ha convertido en el mejor aliado de los golpistas. Porque lo más indeseable en estos momentos críticos de la historia de España es tirar la piedra y esconder la mano. Lo que se echa en falta en estos momentos es que dentro del PSOE surjan voces que pasan de la mera palabrería a los hechos y actúen en coherencia. Si no lo hacen estaremos ante lo de siempre: un vano intento de marcar distancias con el secretario general del PSOE para no verse contaminados por la figura de su líder ante las citas electorales de mayo.

Si de verdad les preocupa España, lo digno sería dar un paso al frente de forma decidida y plantar cara a Pedro Sánchez con algo más que palabras. Las críticas de Page a la política de cesiones de Sánchez a los golpistas son compartidas por millones de españoles, entre ellos muchos socialistas. Razón de más para que el presidente castellano-manchego ahonde en sus reproches y ponga en valor lo que representan España y su Estado de Derecho como dique de contención al desafío soberanista.