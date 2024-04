La «excelencia» es un grado y más si te recomienda la mujer del presidente

Lo de la consultora Innova Next del Grupo Barrabés, avalada por la mujer del presidente, Begoña Gómez, es para nota: ha resultado adjudicataria en los últimos años de numerosos contratos públicos del Gobierno gracias a la nota subjetiva otorgada por parte del tribunal encargado de adjudicar los contratos. Innova Next nunca presentaba la mejor oferta económica, viéndose superada por otras empresas, pero se adjudicaba siempre los contratos por las excelentes notas obtenidas en los informes de valoración, otorgadas con criterios de apreciación subjetivos. En dichos informes, a los que ha tenido acceso OKDIARIO, sorprende que casi siempre obtuviera la máxima nota -un 10-, que le servía para compensar la menor puntuación en su oferta económica. Sus competidores presentaban en este aspecto mejores puntuaciones, pero Innova Next siempre se llevaba la adjudicación gracias al juicio de valor de los examinadores.

En cinco de los seis apartados de uno de los informes de valoración obtuvo la calificación de «excelente», muy por encima de los «bueno», «aceptable» o «poco adecuado» con que fueron puntuados sus rivales. «Propuesta completa, totalmente detallada…», se destaca en el informe. La calificación final fue de 24,25 puntos sobre 25, con sobresaliente en todos los apartados. El segundo mejor calificado recibió 19 puntos, y el tercero, apenas un 10,75. Innova llegó a cuadruplicar la nota de ésta última en algunos apartados. La pauta es siempre la misma: presentaba una oferta económica más cara que muchos de sus rivales y, pese a su alto precio, cuando llegaba el momento de valorar otros aspectos y el tribunal decidía en función ya de criterios subjetivos, ganaba siempre. A veces, necesitaba sacar un 10 en este aspecto -cifra inusual- para adjudicarse el contrato y el tribunal la puntuaba finalmente con un 10, muy por delante de las empresas que presentaron mejor oferta económica. Cualquiera diría que alguien tenía muy claro en las distintas mesas evaluadoras que Innova Next era la empresa recomendada por la mujer del presidente. O sea, que el enchufe siempre surtía efecto.