La primera vez que oí decir que ETA estaba detrás del procés fue hace mucho tiempo. En una tertulia de Cope Cataluña el 29 de febrero del 2008 a la que tuvieron la gentileza de invitarme

El invitado de honor era Jaime Mayor Oreja, ex ministro del Interior con Aznar (1996-2001). El proceso ni siquiera había empezado si tomamos como fecha oficial -u oficiosa- la reforma del Estatut (2005).

Mayor Oreja ya veía la mano de ETA detrás de Zapatero, entonces presidente del Gobierno (2004-2011). «Hay tres UTEs: Zapatero con ETA, ERC con ETA y el PNV con ETA», afirmó utilizando un símil empresarial.

Yo, por supuesto, no lo creí. Con franqueza, me pareció una exageración. Y tuve la sensación de que había endurecido su postura desde la salida del ministerio.

Pero tenía un profundo respeto por él. En primer lugar porque, en la cartera, llevaba una foto con cuatro dirigentes vascos de la extinta UCD. Todos excepto él fueron asesinados por la organización terrorista. Eso explica muchas cosas.

Y una anécdota, si no recuerdo mal hizo la mili con Salvador Cardús, uno de los gurús del proceso. Lo que no sé es quién dormía en la litera superior y quién en la inferior. Tenían buena relación personal.

Luego, con los años, insistió en su teoría. En una entrevista en OKDIARIO en julio del 2018 por el 20 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco afirmó que «el proyecto de ETA, el proyecto de ruptura con España está vivo en Cataluña».

Mayor Oreja reiteró que la ideología de ETA se había transmutado «en un proyecto político de ruptura que se mantiene vivo en el País Vasco, en Navarra y en Cataluña».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también habló de ETA el domingo pasado en el acto de su partido en el Templo de Debod.

«Y sí, vamos a hablar claro, por si acaso no se me ha entendido, ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra mientras sostiene a Pedro Sánchez». «No puede ser que Bildu mantenga a Sánchez, el que no pactaría con ellos», insistió entre aplausos.

«Él mismo, antes de llegar al poder, defendía que Bildu era ETA, ahora ya no, es más, Franco es de rabiosa actualidad y ETA es pasado lejanísimo cuando se sientan en las instituciones gracias a Pedro Sánchez», continuó.

Yo no creo que Bildu sea exactamente ETA pero es evidente que es su brazo parlamentario. De hecho, en las elecciones municipales trascendió que siete de sus candidatos procedían de la banda armada. Se armó tal revuelo que rectificaron. Supongo que por presiones del PSOE.

Pero, sin embargo, algo hay. No lo digo yo. Lo dice el periodista catalán David Bassa (Granollers, 1971), que fue jefe de informativos de TV3. En un libro publicado en el 2005, L’independentisme armat en la Catalunya recent. Ojo al dato: «independentismo armado», no terrorismo.

En él afirma que «el independentismo combativo», otro eufemismo, fue «un movimiento que ha evolucionado hasta el independentismo actual, el llamado independentismo sociológico, el independentismo tranquilo y parlamentario que ha llegado a gobernar durante dos años y medio -en coalición- la Generalitat de Catalunya».

«Poca broma, pues, porque no hablo eufemísticamente. No solo porque son unos cuantos los dirigentes actuales de Esquerra Republicana que se formaron ideológica y políticamente en Terra Lliure o en las organizaciones políticas que le daban apoyo, sino porque es a partir de la existencia de Terra Lliure que se extiende y consolida la actual simbología independentista».(Pág. 14).

Con este pedigree, como les decía, llegó a jefe de informativos de TV3 en el clímax del proceso: 2016. Y se mantuvo en el cargo hasta el 2022. Huelga decir que la cadena autonómica fue la tele oficiosa del proceso. En las diadas, tomaban las imágenes que les pasaba directamente la ANC. Ahora continua vinculado a la cadena. Como director del departamento de documentales.

El otro día, en X, me topé con el perfil de Oskar Matute (Barakaldo, 1972), diputado de esta formación en el Congreso, del Reino de España se entiende. Se presenta con esta frase: «Si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir». Es exactamente lo que hace el independentismo. Incluido el catalán. Como la independencia no es posible, ya solo queda joderla.