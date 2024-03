Esperanza contra desesperación

Algo más que un partido trampa. La historia de la liga recuerda que el Granada ha rascado en más de una de sus visitas a Palma. Dejémonos de estadísticas. El cartel es casi definitivo para los nazaríes e importantísimo para el Mallorca. Ambos reparten bajas: Valjent y Samu fuera de la lista de Javier Aguirre, a la que vuelve Maffeo, mientras Sergio Ruiz, ausencia sensible, y Vallejo no han podido viajar.

El uruguayo Alexander Medina no ha mejorado el currículum de Paco López en el banquillo de los Nuevos Cármenes, ni fuera de él. Le ha dado, eso si, una personalidad más marcada y agresiva que, sin embargo, no ha servido para abandonar el farolillo rojo como el peor visitante de primera división. Pero, ¡ojo!, tiene mucho peligro arriba con Lucas Boye y Uzuni, contrastado con unos números muy pobres en defensa pese a la incorporación de un nuevo portero, Batalla, y los fichajes invernales de Hongla y Maouassa. En el centro del campo atesora calidad tanto en la movilidad de Melendo, como en el tiro a distancia de Gumbau, antiguo compañero del mallorquinista Mascarell, o Gonzalo Villar. Tanto Ricard, diestro, como Carlos Neva en la izquierda, son laterales de largo recorrido.

Javier Aguirre tendrá que decidirse por el trío Nastasic, Raillo, Copete o dejar fuera a uno de ellos para desplazar a Gio al centro de la zaga. En vanguardia, lo de siempre: uno a dos delanteros y cuáles, aunque Muriqi no faltará. Luego ya, a barajar entre Antonio Sánchez, Morlanes, Sergi Darder y el renovado Dani Rodríguez.

¡Por fin! un árbitro internacional, De Burgos Bengoetxea. De casta le viene al galgo, hijo de De Burgos Núñez. Aun joven, 38 años, lleva nueve en la categoría y es uno de los mimados del Comité. Dentro de un nivel más que aceptable, peca de irregular. Es de los que dejan jugar, lo cual es un arte que no todos practican bien. No muestra demasiadas tarjetas innecesariamente, su media no llega a cuatro por actuación incluidas tres rojas. Un solo penalti señalado. Primera vez con el Mallorca esta temporada y segunda con el Granada (1-0 en Gran Canaria).