Espardenyes fuera

LUNES: PELIGRO, PATINETES. Los habitantes de una ciudad cualquiera, pongamos que ahora hablo de Palma, se ven amenazados por una plaga que va en aumento y que supone un auténtico atentado a su integridad física: los patinetes. Unos artilugios de movilidad que se desplazan sin control y sin atenerse a ninguna norma por calles, plazas y aceras poniendo en peligro a todo cuanto peatón o ser viviente circule por estos espacios. Y además es una cuestión que se les ha escapado de sus entendederas a quienes tienen la obligación de evitarlo.

Ni el concejal de Movilidad, que parece partidario de este sistema de desplazamientos, ni la responsable de la Policía Local saben o, peor aún, quieren poner orden en este asunto. Y, por supuesto, tampoco la oposición se ha dado hasta ahora por enterada de lo que nos viene encima. Para el concejal Dalmau, mantener el carril bici por la Plaza de España o Blanquerna es lo más correcto. Y para Adrover, la Policía actúa también adecuadamente. Verbigracia, en el pasado año 2022 se impusieron la enorme cantidad de 109 sanciones a bicicletas y patines por circular indebidamente, mayormente por las aceras. Si el ayuntamiento dice que se ocupa y se ocupará de esta cuestión, aviados estamos. Ya se ve. Menos de una sanción cada tres días. Para haberse quedados herniados ellos, las autoridades competentes y las fuerzas bajo su mando, completamente herniados de tanto esfuerzo.

MARTES: EL POLVO DEL CAMINO. Un penalista de la UIB, analizando la ley del sólo sí es sí ha dicho: «Los jueces que rebajan penas a violadores podrían tener más capacidad de reflexión». Y añadió: «Está demostrado que las condenas más duras no conllevan menos agresiones sexuales». Pues muy bien. Pero veamos lo que dice el Artículo 2 del Código Penal y que se sepa aún no ha sido derogado: «No será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración. No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la ley más favorable, será oído el reo». Pue nada, igualito, igualito que nuestro Conde-Pumpido: por encima de las leyes conviene mancharse la toga con el polvo del camino.

JUEVES: LOS SACRIFICIOS DE MÉS. La reciente entrega de los premios Ciudad de Palma fue una clara demostración. Parte de los premiados y una parte aún mayor de los asistentes lucían descorbatados, calzando deportivas e incluso portando una camiseta. Era evidente que muchos de estos especímenes debían pertenecer a Més. Pero, para tratar de evitar estas elegancias, los directivos de esta coalición ficharon a la asesora de ERC y Bildu para mejorar la imagen de sus candidatos. Primera advertencia: adiós a la senalla y a las espardenyes. Y la asesora impartió recomendaciones a los candidatos para que tengan muy en cuenta la importancia que tiene la imagen que transmiten a través de su indumentaria. Conclusiones: es imprescindible que cambien. Siempre zapatos de cordones, corbata en ocasiones y nada de vestir camisas negras. Y nunca, pero nunca, como Alberto Jarabo, fumar en público: es una muestra de debilidad. ¡Ay, qué sacrificios! Pero si París bien vale una misa, no digamos un cargo.