Emérito: harto, tira de la manta…

Hay tres cosas que el amortizado rey Juan Carlos tiene claras en estos momentos: que está harto de vivir en el exilio, que le queda poco tiempo de vida y, finalmente, que el Gobierno y su propia familia, es decir, el Rey Felipe, están siendo muy injustos con él.

De modo y manera que ha decidido hacer de la necesidad virtud y presentar cartas credenciales respecto a su aventura vital una vez que le han dicho sus asesores (que continúa teniendo) que sus sucesivos escándalos están amortizados en la sociedad española.

De esto último, el columnista no está muy seguro de que ello ocurra. En lo referido a la «real bragueta», pudiera; respecto a la corrupción en un sentido u otro, en modo alguno. Tiene que pasar como mínimo medio siglo para que el nombre de Corinna Larsen (60 millones de dólares) se olvide; el resto de las amantes se dan por diluidas.

Don Juan Carlos, que disfrutó de largos lustros de influencia y poder, rodeado de pelotas y arribistas de todo tipo y pelaje, terminó por creerse que era de verdad. Olvidó el principal consejo y lección que venía dando a su hijo y heredero: que la Corona hay que ganarla día a día, hora a hora, con sufrimientos y esfuerzo por doquier. A estas alturas todo el mundo sabe ya lo que pasó. Fue decisivo en el advenimiento de la democracia, sí, pero con todo a favor. Porque a la muerte del general Franco no había más alternativa que esa: la democracia. No lo hizo mal y supo engañar a todos.

Tampoco sé con exactitud si hizo bien o mal largándose fuera de España. Su presencia aquí de manera discreta se hubiera asumido con normalidad. Ahora, encajarle en un engranaje que lleva diez años sin su larga sombra alargada resulta más difícil.

De los conflictos internos en la familia prefiero callar, básicamente, porque desconozco que los dimes y diretes sean productos de la verdad. Se dicen tantas cosas acerca de una y del otro que es aconsejable recomendar al sureño pueblo español que respire tres veces antes de abrir la boca.

La ultraizquierda fascistoide trabaja denodadamente para que la princesa Leonor no tenga la oportunidad de llegar a jurar nunca.