Pero, vamos a ver: si el Ministerio de Igualdad no tiene otro objeto que demostrar que la mujer es víctima de la «masculinidad hegemónica», por qué no encarga un informe «ad hoc», sólo uno, en lugar de gastarse más de 2,5 millones de euros en un cerro de estudios que siempre concluyen lo mismo. Y es que, según los datos de Hacienda, Irene Montero se repite más que el ajo. Su departamento destinó 246.439 euros a esos informes; 20.800,83 euros se dedicaron a estudiar la «igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres»; 560.077,01 euros a la «igualdad de trato y diversidad» y 1.729.855,28 euros a la delegación contra la violencia de género. Pueden parecer distintos, pero bien mirados, son todos iguales. ¿No será que hay que untar a todos los afines al ultrafeminismo podemita y con un informe no basta? Si ya sabemos que para el Ministerio de Igualdad el color rosa «oprime y reprime a las niñas»; si ya sabemos que los estándares de la belleza femenina «cosifican» a la mujer; si ya sabemos que el hombre es un machistón por naturaleza, un vago redomado sin escrúpulos, ¿qué necesidad hay de gastarse 2,5 millones de euros para que todos los estudios lleguen a la misma la conclusión?

El informe presupuestario del Ministerio de Hacienda revela, asimismo, que Irene Montero gastó el año pasado 1.637.559,80 euros en gratificar la «productividad» de su personal. Si la productividad consiste en repetir los mensajes ultrafeministas de Irene Montero hasta la extenuación, habrá que convenir que el personal de Igualdad es de lo más productivo. Insoportablemente productivo, cabría decir. No nos engañemos. El Ministerio de Igualdad está para lo que está: para untar con dinero público a un «ejército» de paniaguados que se está forrando a costa de repetir las mismas memeces un millón de veces. Por eso no basta con un sólo informe: porque son miles los que se lo están llevando crudo