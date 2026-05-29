A la Diputación de Badajoz le sale el tiro por la culata con su ‘compra’ de testigos

OKDIARIO viene informando del fraude que se traen entre manos en la Diputación socialista de Badajoz para tratar de salvar al hermano del presidente del Gobierno y al que fuera su jefe, Miguel Ángel Gallardo, en el juicio que contra ellos se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz por prevaricación y tráfico de influencias. Y es que este periódico ha desvelado que la Diputación estaba comprando testigos por la vía de ascenderles de categoría y sueldo. La situación ha alcanzado cotas escandalosas, porque no menos de cuatro testigos habían visto mejoradas sus condiciones laborales en los últimos meses, algo que provocó, como es natural, la lógica indignación de las acusaciones.

Pues bien, OKDIARIO ha podido saber que el tribunal de la Audiencia Provincial de Badajoz que juzga al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, ha recibido un escrito de alegaciones con los ascensos de los testigos del juicio desvelados por este periódico. Así consta en un documento remitido al juzgado, en el que se detallan los nombres de todos los que han sido agraciados por la Diputación de Badajoz con ascensos y privilegios.

En suma, que si lo que pretendían los altos cargos socialistas de la Diputación de Badajoz es colársela a los miembros del tribunal, la jugada les ha salido rana, porque es lógico pensar que los testigos agraciados con ascensos sean preguntados por los mismos. Sobornar testigos es un delito contra la administración de justicia y sería ya el colmo que por salir en defensa de David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo se comprara alegremente su voluntad.

En cualquier caso, lo que resulta alucinante es que la Diputación socialista de Badajoz, foco de un presunto delito de tráfico de influencias, persevere en su intento de retorcer la ley. Son inasequibles al desaliento. Por si acaso, OKDIARIO vuelve hoy a citar los nombres y apellidos de los testigos ascendidos. Para que conste en acta.