Hipócritas impresentables. La clase extractiva más descarada de España otorga como no, el derecho a la libertad de expresión a quien le conviene. Mucho hablar de libertad y son los primeros que amañan todos los terrenos de juego en Cataluña –los de los medios de comunicación muy especialmente- para seguir avanzando con ventaja. Mucho hablar de libertad y hacen lo posible por ahogar al disidente de todas las maneras posibles. Y mira que quedan pocos tras años de hacer la vida imposible al discrepante, al que les señala sus impúdicas contradicciones.

Ahora le ha tocado al director del diario digital e-notícies, Xavier Rius. No es novedad. Llevan años negando el pan y la sal a la publicación rebelde y anti-procesista más catalana. Escamoteándoles progresivamente la publicidad institucional y dejándoles sin esas subvenciones con las que riegan a los que les bailan el agua. Pero esta vez el abuso y la desvergüenza ha alcanzado cotas intolerables. Si no conocen la historia, les hago un resumen. En un programa de TV3, los “humoristas” Jair Domínguez y Lluís Jutglar pidieron una felación a la reina Letizia y, como les pareció que aún podían abusar más, también a su hija mayor que, como saben, es menor de edad. Así lo cuenta e-notícies: “Primero salía uno y le preguntaba al otro que “locura de millonario” le gustaría hacer. Y el otro, entre risitas, decía “que me la chupase Letizia Ortiz”. Luego, Jair todavía insistía: “Es poco de rico. Mejor hubieses dicho la hija”.

Los sufridos catalanes tenemos que aguantarles todo a los separatistas (incluso ese golpe no tan ensoñado del que fuimos testigos directos) pero, no sólo esa escena es sumamente irrespetuosa, es que bordea el delito.

Ante tal degradación de los medios de comunicación públicos en Catalunya, en la rueda de prensa oficial en el Palau de la Generalitat tras la reunión del Consejo Ejecutivo del martes 26, Xavier Rius le espetó a la portavoz del Govern, Patrícia Plaja: “¿Usted se imagina que yo le dijese ahora que lo que me gustaría es que me la chupara o me la chupara un menor?”. Y ahí se lo puso estupendo a la democrática representante de un gobierno en manos de Esquerra y Junts. La Sra. Plaja, escudándose en tópicos ya preparados, le echó la caballería encima y, sin que se viera obligada a fundar esas acusaciones, le reprochó ser un «racista» y un «machista». Ese incidente fue una excusa magnífica para lo que más les venía apeteciendo: retirar la acreditación al periodista.

Nos hemos reído mucho con las guasitas continuadas contra España (¡Puta España!, gritó ese mismo Jair Domínguez en su TV3), la Monarquía o la Constitución (con qué salero la quemaba en directo Empar Moliner). Ustedes saben cómo valoran las libertades nuestros separatistas. En el Palau de la Generalitat mismamente tienen colgada una pancarta desde la época de Quim Torra a favor de la “libertad de expresión”. De los pocos o ninguno más de los periodistas presentes que se molestaron en censurar la censura, el de El Confidencial, Marcos Lamelas, después de preguntar si la retirada de la acreditación sería “para siempre», se interesó por si pensaban mantener la contradictoria pancarta. No sacó nada en claro.

Es muy propio de los miembros de este gobierno sacar una de sus chuletas ya preparadas y, fingiendo una autoridad moral que no tienen, soltar un discurso lleno de frases altisonantes y falsas como que «todos los medios de comunicación debidamente acreditados tienen las puertas abiertas para poder ejercer el derecho a la información». Aquí, el que tiene la jeta más de cemento, gana.

Mientras tanto, esos cobardones de Jair Domínguez y Peyu siguen tranquilamente en TV3. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) no ha chistado. Nosotros, lo que podemos hacer es apoyar a ese medio realmente libre que tenemos en Cataluña. Ahí tienen cómo:

Bizum: 600.43.49.84

Patreon: https://www.patreon.com/xriusenoticies

Tienda online: https://xavierrius.myspreadshop.es/