Tanto al principio como al final de la liga se producen resultados sorprendentes, lo que dificulta tirar de calculadora como hacían en sus viejos tiempos los divertidos Acisclo Karag, «El mago Karag» en el diario Marca o Ricardo Pastor, alias El Pitoniso Pito, en La Vanguardia. Aquellos eran oráculos y no el pulpo del Mundial.

Pero no voy a calcular cuántos puntos van a ganar los siete equipos implicados en el descenso, el Sevilla creo que ya no está entre ellos, para hacer cábalas; allá cada cual con las suyas. Mucho menos aun elaborar una tabla de comparaciones que, pese a su fama, solamente son odiosas para aquellos que salen perdiendo en ellas.

Pienso que el futuro del Mallorca en el presente campeonato depende en gran parte, sino el cien por cien, de los resultados de sus dos próximos encuentros: el lunes 22 en el Sánchez Pizjuán y el domingo 28 frente al Cádiz a una hora de autopista de la capital andaluza. Perder en el Nuevo Mirandilla no sería ningún drama si gana al Sevilla antes. El objetivo se centra en mantener los seis puntos que les separan lo que, salvo imprevistos, podría conseguir ganando una de las dos batallas que, sin duda, exigirán más que esfuerzo, sacrificio, concentración y…..bueno el juego lo dejaremos esta vez a un lado para ceder prioridad al marcador.

Por mucho que se esfuercen, me temo que Almería y Granada están condenados, pero los de amarillo no solo apuntan al Mallorca, sino al Celta, el Rayo y, ¡ojo!, el Alavés que, además de afrontar un calendario complicado, los finales de los equipos entrenados por Luis García Plaza suelen terminar peor de lo que empiezan. Pero eso si, únicamente restan 21 puntos en disputa y nada permite augurar que lo que no se ha hecho en 31 jornadas, algunos lo vayan a rehacer en 7.

Pasados los idus de marzo, esperemos el dictamen de los claveles de abril con o sin revolución