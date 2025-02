Claro que el Gobierno sentenció a Valencia el 29-O

Resulta obvio que irse a comer el 29 de octubre no fue la decisión más acertada de la ya larga vida pública de Carlos Mazón, más que nada, porque a esas horas la DANA ya había anegado Requena y Utiel. Pese a que aún no había una sola víctima mortal, el president de la Generalitat debería haberse calzado las katiuskas y plantarse en esos dos municipios para consolar a la ciudadanía. El sentido común invitaba a hacerse un Feijóo, al que todos recordamos presentándose en la tragedia ferroviaria de Angrois antes incluso de que lo hubieran hecho la mayor parte de los servicios de emergencia. Un loco de la política como el alicantino, lleva en ella 30 de sus 50 años, seguro que tampoco ha olvidado la que le montaron a George W. Bush por no visitar Nueva Orleans a las primeras de cambio tras el huracán Katrina que devastó la afrancesada ciudad del sur de los Estados Unidos.

Dicho todo lo cual, el president de la Comunidad Valenciana no es, por mucho que se empeñen los malos, el máximo responsable de que la DANA tuviera consecuencias letales sustancialmente superiores de las que se deberían haber registrado si alguien hubiera hecho las labores predictivas como Dios manda. Ni muchísimo menos. Aquí, quienes han fallado estrepitosamente son la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar que, visto lo visto, no está para gestionar los cauces de los ríos sino para regalarle un sueldazo al amiguete del político de turno.

Y en esta cuestión, como en cualquier orden de la vida, también hay grados. En la escala de culpabilidades Mazón está dos o tres peldaños por debajo que una Teresa Ribera —el Júcar y la Aemet eran competencia suya— a la que han premiado su negligencia mortal con una Vicepresidencia de la Unión Europea y un sueldo de 29.949 euros mensuales, es decir, 25 veces el salario mínimo. Y, naturalmente, que un Pedro Sánchez al que si recibieron con desmedida y no menos justificada saña en Paiporta fue por algo.

Los audios están matando al Gobierno de España por mucho que los medios de comunicación socialcomunistas hablen de «manipulación» y por más que ese onanista físico y mental que es Risto Mejide —no da para más— nos acuse de mentir. Las grabaciones son pruebas incontrovertibles y ya pueden repetir goebbelsianamente sus trolas mil veces que jamás se transformarán en verdad.

Vayamos a los hechos, no a las pajas mentales de nuestra despreciable izquierda cuya falta de vergüenza choca con los estándares éticos de los socialdemócratas del norte de Europa. He tomado 10 incuestionables datos que ponen en su sitio a un Ejecutivo central bulero, tramposo y, sobre todo, culpable, inequívocamente culpable de una cifra de fallecidos, 227 en la Comunidad Valenciana, que deberían haber sido la mitad, la cuarta parte o la sexta si hubieran hecho los deberes. Conviene tener presente esa máxima del mundo anglosajón: «Uno tiene derecho a sus propias opiniones pero no a sus propios hechos». Ahí van 10 hechos que bien podrían ser 20, 30 ó 40:

1.- En el célebre audio, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, pudo admitir en tono de voz más alto pero desde luego no con más claridad que estaban en Babia el martes de la tragedia: «Lo que no se transmitió en ese tiempo es información de la rambla del Poyo». Polo se refería al «apagón informativo» que mantuvo la Confederación entre las 16.13 y las 18.43 del 29-O. El asunto es tan evidente, cantoso, obvio e irrefutable que lo admite hasta la web de la no precisamente antisanchista RTVE. «En esa franja de tiempo, no hubo ningún aviso de caudal hacia los servicios de emergencias valencianos por parte de la Confederación, según datos que nos ha facilitado este organismo», dice literalmente la información de la página del ente público que agrupa a a RNE y TVE.

2.- La Confederación Hidrográfica del Júcar no sólo debía de estar de piscolabis en su Ventorro particular entre las 16.13 y las 18.43 sino que, además, cuando se puso a trabajar comunicó sus novedades al 112 de la Generalitat con un método que en tiempos de la Inteligencia Artificial, los whatsapp y los smartphones suena a paleolítico: vía email.

3.- El agujero negro informativo de la Confederación del Júcar durante dos horas y media provocó que el barranco del Poyo inundase a modo y manera Paiporta pasadas las 18.20 de la tarde sin haber prevenido a los vecinos. El que avisa no es traidor, a sensu contrario, el que no avisa es un Judas nivel dios. Categoría que casa como anillo al dedo con el comportamiento del tal Miguel Polo.

4.-Las grabaciones de las conversaciones registradas entre la Aemet y el 112 de la Generalitat a media mañana del 29-O son igualmente demoledoras para un Gobierno de España que va de Poncio Pilatos por la vida como si la feria no fuera con ellos. Tres pasajes, para nada descontextualizados, lo dicen todo. El primero de ellos es revelador: «No vamos a marearos con más avisos», apuntan desde la Aemet. Si no van a marear con más avisos es porque no creen que la sangre acabe llegando al río y nunca mejor dicho. Porque consideran que será un temporal de las decenas que padecen en la Comunidad Valenciana todos los años. Pura rutina, en definitiva.

5.-«Las precipitaciones máximas irán yendo hacia el norte y, sobre todo, hacia el interior, con una tarde más complicada en el norte de Valencia», pronostican los meteorólogos del Gobierno. La DANA se cebó esencialmente con Paiporta, Catarroja, Algemesí, Benetússer y Picanya, los municipios que registraron mayor número de víctimas mortales, heridos y, por supuesto, daños materiales. Ninguno de ellos está en el norte ni en el interior. Simple cuestión geográfica.

6.-«Lo que es la ciudad de Valencia parece que por ahí no va a pasar. No va a a pasar, incluso, por el aeropuerto», añaden los genios de la Aemet, la genia en el caso que nos ocupa, porque la voz que se escucha es la de una mujer. La riada se cobró la vida de 17 personas en Valencia capital y provocó el cierre de Manises durante una semana.

7.-La Aemet se equivocó de cabo a rabo en su diagnóstico temporal. Ojito al vaticinio: «A las 15.00 empezará lo peor y concluirá a las 18.00». La virulencia de las lluvias alcanzó su máxima expresión entre las 18.00 y las 19.00 y lo peor de lo peor sobrevino entre las 18.15 y las 20.30 con desbordamientos masivos y niveles de agua que superaban de largo el metro y medio de altura.

8.-La incompetentemente mortal Aemet juró y perjuró el día de autos a primera hora de la mañana, por boca de su portavoz, Rubén del Campo, que se podían «acumular 90 litros por metro cuadrado en menos de una hora o más de 180 en menos de 12 horas». Teniendo en cuenta que la media de las localidades más castigadas por la DANA fue de 500 por metro cuadrado y que en algunas se llegó a 640 cabe colegir que el fallo de cálculo fue sideral, tan sideral como para que el juez depure las responsabilidades pertinentes. Una simple calculadora basta para determinar que 500 es casi el triple de 180 y que 640 es 3,5 veces más. Hablan de «más de 180» porque es el nivel de alerta roja pero resulta perogrullesco deducir que andaban más perdidos que un pingüino en el desierto.

9.-El comunicado emitido por la inepta Aemet, dirigida por la no menos incapaz María José Rallo, ingeniero de Caminos pero no meteoróloga, no deja resquicio alguno a la duda. Reza literalmente: «Hoy [29 de octubre de 2025] se dará el día álgido de este episodio de DANA esperándose la mayor probabilidad de estas precipitaciones y tormentas intensas en el área del Estrecho, Andalucía Oriental, Murcia, este de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Debido a la intensidad y persistencia de las precipitaciones, es probable que en estas zonas se puedan superar de forma local los 150-180 litros por metro cuadrado en 12-24 horas». Se aproximaron a los 500 en el sur de Valencia y en algunos puntos se alcanzaron los 640. Vamos, que más que una Agencia Estatal, son una banda. Sus predicciones recuerdan peligrosamente a las de Fernando Simón en las semanas previas a la pandemia cuando auguró que «en España no habrá más allá de algún caso». El coronovirus asesinó a 122.000 españoles e infectó a decenas de millones.

10.-Que son unos chapuzas de tomo y lomo lo certifica ya más allá de toda duda razonable el hecho de que un experto meteorólogo francés, Nahel Belgherze, pronosticó «precipitaciones de 400 litros por metro cuadrado e inundaciones relámpago que podrían poner en peligro la vida» a primeras horas de la mañana del 29 de octubre. Lo hizo basándose en imágenes de la Aemet gala, Méteo-France.

Si la Aemet te dice que van a ser 180 litros por metro cuadrado y que lo peor terminará a las 18.00, ¿qué puedes hacer salvo fiarte?

Una de las actuaciones más viles que puede perpetrar un ser humano es acusar con inquina a un tercero del error, la imprudencia, la negligencia o el delito que él mismo ha cometido. Es miseria en estado puro. Es el rol que está desempeñando la cada vez más repugnante izquierda patria con un Carlos Mazón que no es el único ni, desde luego, el principal responsable de que la DANA hiciera más daño del que hubiera provocado si esas dos instituciones que sufragamos todos los españoles con nuestros impuestos, la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Aemet, hubieran hecho su trabajo. Qué razón tenía Margaret Thatcher cuando aseguró que un socialista «cuando habla, miente, y cuando calla, encubre». El president de la Generalitat circuló todo el 29 de octubre con el radar averiado: él no es meteorólogo ni ingeniero de caminos. Si la Aemet te dice que van a ser 180 litros por metro cuadrado, que la DANA se cebará con el norte de la provincia y que lo peor terminará a las 18.00, ¿qué puedes hacer salvo fiarte? Espero, confío y deseo que los jueces tomen nota de la realidad a la vez que anhelo con toda mi alma que, como mínimo, los Ribera, Polo, Rallo y demás inútiles felones socialistas se sienten en el banquillo. Doscientos veintisiete muertos no les pueden salir gratis.