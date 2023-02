Cesta de la compra a la cubana

Luis Planas es un ministro. Conocedor de las cosas que se trae entre manos , persona seria y educada que no es poca cosa en los aciagos tiempos que nos circundan. Se encuentra verdaderamente encorajinado ante las propuestas podemitas de sus compañeros de Gobierno que hablan con el desparpajo propios de los ignorantes y proponen cosas que se dan de patadas contra la realidad.

Planas es socialista, dicen, pero no comunista. Esto último lo tiene ampliamente acreditado. Desde luego, no quiere pasar a la Historia -convencido de que el tiempo de Sánchez toca a su fin- como el ministro de Agricultura y Pesca que colocó la cesta de la compra española al mismo nivel que la cubana, venezolana o similar a los antiguos racionamientos en la extinta Unión Soviética. Los neocomunistas rancios y podridos de ideología de la actual hora en este país se empeñan en aplicar fórmulas vencidas y caducas puestas en práctica en otras latitudes. El control de todo y por ellos mismos. A estas alturas de la película ya sabemos algo obvio: prometen mucho y reparten poco, entre otros argumentos, porque no son capaces de generar nada.

Un ejemplo paradigmático y grave que afecta a millones de ciudadanos. Se empeñaron en topar los alquileres y un año después se ven los resultados: jamás en la historia de este país los alquileres estuvieron más caros, disparados e inasequibles. Fueron avisados por los que saben pero les importó una higa. Desconocen cómo funciona el señor mercado –mercado global- y continuamente se lanzan a la piscina sin agua tratando de excitar las bajas pasiones de los más desfavorecidos. No sólo que lo desconocen es que lo odian y quieren acabar con esa libertad.

La vicepresidenta Calviño y el ministro Planas, además de Robles en cuestiones de defensa, son los encargados de parar los pies a los coaligados, pero el jefe, Sánchez, les da carrete con las consecuencias en todos los ámbitos ampliamente conocidas y sufridas.

De dislate en dislate hasta la derrota final.