Carta de la presidenta de OKDIARIO

Querido inconformista,

En esta jornada de jolgorio nacional en la que celebramos la tradición navideña española de referencia, que no es otra que la cabalgata de Reyes Magos, honremos la memoria de la efeméride que este 2025 cumple 9 años de historia a pesar de que su vocación es eterna. Como no podía ser de otra forma, larga vida a Cayetana Álvarez de Toledo con su «no te lo perdonaré jamás, Carmena. Jamás», después de que su hija de 6 años tuviera que asistir al bochorno mundial de ver a Sus Majestades de Oriente ataviados con una cortina de ducha al más puro estilo cutre-progre con el que los ayuntamientos del cambio nos sorprendieron en la delirante y a la vez maravillosa legislatura de 2015 a 2019.

Afortunadamente para los madrileños, Carmena fue una pesadilla un tanto ridícula y avergonzante que sólo duró una legislatura, pero nuestros compatriotas del Mediterráneo sufrieron el pack completo de oligofrenia ideológica, feminista y eco-resiliente durante 8 largos años. Como decimos en Murcia, que por nadie pase.

Ada Colau, que en paz política descanse mientras se forra en otra puerta giratoria más, convirtió la ciudad de moda de Europa en la Islamabad de Occidente. Habrá que jurarle a los más pequeños que hubo una época en la que Madrid miraba a Barcelona con admiración, y hasta envidia, por lo sumamente cosmopolita, moderna y ambiciosa que era. Ocho años de delincuentes separatistas acompañados de una activista pro-okupa y la magia se transforma en maldición. Al menos ya podemos decir que es oficial: no hay absolutamente ningún proyecto exitoso susceptible de sobrevivir tras el paso inexorable del progresismo sobre él. Nada que no supiéramos, pero a veces hasta duele comprobarlo.

De aquella tanda de feministas happy flower, la caída más bochornosa fue la de Mónica Oltra, que a Dios gracias que no gobernaba la Comunidad Valenciana en la riada porque si no el barro seguiría en Paiporta hasta 2057, pero tuvo que dimitir porque su ex marido está en prisión por violador y ella contribuyó a amargarle la vida a su víctima. Tanta sororidad me emociona.

El único fallo del sistema que sobrevive a todo es doña Yolanda Díaz, ungida en lideresa por la prensa del régimen porque sabían positivamente que iba a ser un fracaso de una magnitud tan inconmensurable que el amado líder Sánchez no iba a tener rival a su izquierda en lo que le reste de presidencia. Qué envidia de estrategas, oiga. Tenemos todo que aprender.

En cualquier caso, mañana vienen los Reyes Magos. Pórtense bien y disfruten de la retahíla de noticias que estamos destapando este fin de semana sobre el hermanísimo del presidente, que a cada cual le indignará más que la anterior.

Buenas noches y, como siempre, viva España.