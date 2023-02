Meses mareando la perdiz y jugando al gato y al ratón con la UE han logrado acabar con la paciencia de Bruselas. Al final, la Comisión Europea ha tenido que asumir que si no impone mano dura, gobiernos como el español se irán de rositas sin reformar el sistema de las pensiones, motivo por el cual la CE ha presentado ahora un sistema para sancionar a los países que incumplan sus compromisos. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues poniendo como ejemplo el caso de la reforma del sistema de pensiones en España que forma parte de las promesas incumplidas que el Ejecutivo de Sánchez incluyó en su plan de recuperación y que debía haber ejecutado en diciembre. Pese a que el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, insistía hasta ayer en que no había ningún problema para presentar las reformas a Europa, en Bruselas no deben pensar lo mismo, porque con buenas palabras el mensaje lanzado es demoledor para el Gobierno socialcomunista. «No cumplir una reforma fundamental costará mucho», hasta el punto de que advirtió que están en juego no sólo los fondos futuros, sino también las transferencias de fondos ya dados.

Según la regla que ha publicado la Comisión, en caso de incumplimiento se ha creado una fórmula basada primero en la división de todos los fondos asignados para España (69.500 millones) por cada uno de los hitos y objetivos del plan que podría traducirse en una penalización de 1.000 millones de euros. El serio toque de atención de la Comisión Europea a España, por mucho que el Ejecutivo de Sánchez trate ahora de quitarle hierro, deja bien a las claras que Bruselas no está dispuesta a aguantar el vacile de Pedro Sánchez, ahora con las pensiones. Tal vez el presidente pensó que su buena sintonía con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, bastaría para torear a la UE, pero ya sabe que le han sacado la tarjeta amarilla. Así que más le valdría instar a su ministro de Inclusión y Seguridad Social a que pase de la palabrería a los hechos. O sea, que se ponga las pilas.