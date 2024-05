Begoña Gómez sabía a quién tenía que pedirle el favor

La carta de recomendación que envió Begoña Gómez a Red.es en favor de la empresa del cerebro de su máster universitario, Carlos Barrabés, tenía un destinatario que no le era ajeno ni muchísimo menos a la mujer del presidente del Gobierno. Y es que, como viene informando OKDIARIO, el máximo responsable de este organismo público era David Cierco Jiménez de Parga, que perteneció junto al propio Sánchez al clan del ex ministro de Industria Miguel Sebastián, el mismo que facilitó al jefe del Ejecutivo la confección de su tesis doctoral fake. Cierco, pues, no era para Begoña Gómez un alto cargo más, sino alguien conocido.

No en vano la llegada de Cierco a la dirección de Red.es se produjo en julio de 2018, nada más alcanzar Sánchez la Moncloa. Cierco no le podía resultar ajeno a Begoña Gómez porque, entre otras cosas, se había presentado a las elecciones municipales de 2011 como cabeza de cartel del PSOE a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón, localidad donde votaban ella y su marido.

Además, por si fuera poco, David Cierco formó parte -como Pedro Sánchez- de Economistas 2004, el lobby socialista liderado por Sebastián que hizo oposición al Gobierno de José María Aznar, contribuyó a la redacción del programa electoral del PSOE para las generales de aquel año y luego configuró en buena medida la Oficina Económica del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. En definitiva, la carta de recomendación que la mujer del presidente envió a Red.es en favor de Barrabés en 2020 coincidió con la presencia al frente de este organismo de un conocido suyo y de su marido, hasta el punto que Pedro Sánchez decidió auparle a lo más alto de Red.es nada más llegar al Gobierno. Lo sorprendente es que el nombre de David Cierco no aparece en la lista inicial de 565 comparecientes presentada por el PP -y aprobada- en la Comisión de investigación del Senado. Un olvido inexplicable, porque, sin duda, que podría haber aportado algo de luz entre tantas sombras de duda.