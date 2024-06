Begoña Gómez mete a la jefa de seguridad de la Moncloa en su ‘guerra’ con el juez Peinado

Parece evidente que entre Begoña Gómez y el juez Peinado hay una guerra soterrada en la que la mujer del presidente del Gobierno ha decidido meter a la mismísima jefa de seguridad del Palacio de La Moncloa, la comisaria María Marcos. Ciertamente, resulta sorprendente que una imputada se comporte exhibiendo unos ademanes de grandeza tan evidentes, sobre todo teniendo en cuenta que por muy esposa del presidente del Gobierno que sea Begoña Gómez es una particular que no ostenta responsabilidad pública alguna.

Y, sin embargo, Begoña Gómez, citada a declarar como imputada el próximo 5 de julio, parece mostrar una actitud altiva hacia el magistrado, que ha tenido que citar como testigo a la jefa de seguridad de la Moncloa para que le explique cómo funciona el sistema de recepción de notificaciones judiciales en la residencia oficial del presidente del Gobierno, a lo que Marcos ha respondido sin mucha profundidad.

Y es que el juez ha centrado la cuestión en saber si la citación había sido recibida por Begoña Gómez. Marcos ha explicado que la notificación le llegó a su abogado, el ex ministro del Interior Antonio Camacho, pero no supo -o no quiso- contestar a la pregunta de si este letrado tenía poderes de representación. No parece que en Moncloa exista- ni puertas adentro ni en la puerta de entrada- demasiada colaboración con la justicia que encarna el juez Peinado, pues este le ha tenido que pedir a la comisaria que entregue a Begoña Gómez en mano la citación judicial.

La respuesta de la jefa de seguridad de Moncloa tuvo un punto de desdén al asegurar que no sabe si verá a Begoña Gómez en los próximos 3 días, dando a entender -para enojo del juez- que desconoce su agenda. Da la sensación de que la jefa de seguridad ha decidido colaborar en mayor grado con la mujer del presidente que con el juez, algo que no deja de sorprender en un funcionario público. Por supuesto, no es ella la culpable, sino quienes han decidido utilizarla en favor de la esposa de Pedro Sánchez.