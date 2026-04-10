Begoña Gómez, ‘catedrática consorte’

Con las ganas que tenía Begoña Gómez de ser catedrática pese a no contar con titulación y hay que ver lo poco que le duró lo de la cátedra de la Universidad Complutense. Aquello terminó como el rosario de la aurora y fue el germen de la poliimputación que vino después. Ahora, Begoña tiene una oportunidad de lograr una «cátedra consorte», pues la dictadura china de Xi Jinping le va a entregar una cátedra honorífica a Pedro Sánchez. Begoña Gómez será catedrática consorte honorífica, todo un cargazo.

Como desveló OKDIARIO, Begoña Gómez nunca ha cursado una licenciatura, a pesar de que aparece así en su currículum. Se convirtió en la única de las 54 cátedras que en ese momento estaban vigentes en el centro universitario cuyo director no cuenta con los estudios necesarios.

El jefe del Ejecutivo abrirá su agenda el lunes con un discurso que pronunciará en la Universidad Tsinghua y, posteriormente, mantendrá un encuentro con expertos en relaciones internacionales. Esa cita, según indican desde Presidencia, podrá seguirse en directo por los canales oficiales. Luego tiene prevista una visita a la exposición científico-tecnológica de la Academia China de las Ciencias. Allí, se le entregará la «Cátedra honoraria» y se hará una foto de familia.

Se hacen apuestas. ¿Saldrá Begoña Gómez en la foto? Dada la querencia que tiene hacia las cátedras, aunque sea por vía marital, seguro que sí. Por cierto, no se entiende que el Gobierno se niegue a ofrecer más detalles sobre el contenido de esa cátedra y las razones por las que el centro educativo dependiente de la dictadura china de Xi Jinping premiará al presidente del Gobierno con este título honorífico.

La mujer del presidente ha sido invitada por las autoridades chinas a unirse a este viaje y estará en algunos eventos con la comitiva oficial. Sin embargo, Presidencia no ha querido aclarar en qué actos concretos estará Begoña Gómez. Pues si hay títulos por medio, aunque sean honoríficos, fijo que Begoña está.