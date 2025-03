Begoña Gómez aprende a convertir sus «presentimientos en soluciones»

Que Begoña Gómez haya decidido apuntarse a un curso online del prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts no tendría nada de particular si no fuera porque la mujer del presidente del Gobierno pretende «aprender a transformar sus presentimientos en ideas y a ponerlas en práctica para dar soluciones a los retos más importantes de la actividad innovadora». Lo de rentabilizar los presentimientos convirtiéndolos en soluciones está fenomenal, aunque hasta ahora da la sensación de que no lo ha terminado de lograr, bien porque se pasó de frenada con los presentimientos o bien porque quiso convertirlos en soluciones saltándose las más elementales reglas de la prudencia. Y es que los presentimientos de la mujer del presidente del Gobierno no tuvieron en cuenta una máxima de obligado cumplimiento: que por ser la esposa del jefe del Ejecutivo hay que ser muy pulcra a la hora de convertir los deseos en realidad.

Si el curso online del Instituto de Tecnología de Massachusetts le ha servido para a aprender que hay cosas que no se pueden hacer ya habrá merecido la pena. Aunque no tenga una licenciatura oficial en España, un diploma es un diploma, siempre que no pretenda que un curso de dos meses, con un total de 64 horas, se convierta en otra cosa, que es lo que le pasó cuando dirigió un máster en la Complutense sin ser licenciada. Actualmente Begoña Gómez no tiene ninguna actividad profesional conocida, después de que la Complutense decidiera cancelar la cátedra y los másters que dirigía por la falta de alumnado y el «daño reputacional» que su imputación ha causado a la institución académica.

Con cinco imputaciones a cuestas, la mujer del presidente ha decidido seguir formándose, una acertada decisión que nos conduce inevitablemente al principio, cuando sin estar suficientemente formada utilizó su condición de mujer del presidente del Gobierno para dirigir un máster en una universidad pública. Ahí le fallaron los presentimientos, porque la cosa ha terminado como el rosario de la aurora.