En su afán por hacerse notar y salir del letargo que retratan las encuestas -el PSOE sería la tercera fuerza política en Madrid y volvería a perder la hegemonía de la izquierda a manos de Más Madrid-, la ministra de Industria y candidata socialista a la alcaldía de la capital de España, Reyes Maroto, ha fichado a un urbanista que se caracteriza por abogar por propuestas surrealistas, de esas que no se le ocurren ni al que asó la manteca. El figura contratado por Maroto se llama Antonio Giraldo y en sus redes sociales presume de iniciativas como la de eliminar la M-30 y en su lugar plantar árboles. «La semana pasada me preguntaron que si yo tuviera que realizar un macroproyecto urbanístico en Madrid, cuál sería. Mi respuesta fue eliminar la autovía M-30. Mi proyecto se sitúa en la zona de la M-30 que está en superficie. No en la parte que discurre por el oeste, soterrada desde 2007 y conocida como Madrid Río».

Está bien el matiz, pero lo que propone este iluminado colapsaría Madrid. Por cierto, dice que no tocaría el tramo de la M-30 soterrado desde 2007 y que fue una idea de Alberto Ruiz-Gallardón. Pues bien, este proyecto que hoy está considerado clave en la movilidad y el desarrollo urbanístico de Madrid fue rechazado de forma furibunda por la izquierda, con el PSOE a la cabeza, que incluso lo denunció ante la Unión Europea. Madrid sería hoy un infierno sin este proyecto, el mismo infierno que sería si iluminados como el asesor de Reyes Maroto tuvieran ocasión de poner en práctica sus disparatadas ideas. Haría bien la candidata socialista en rodearse de gente con los pies en la tierra. Porque si lo que tiene que ofrecer es gente como Giraldo no es extraño que los madrileños no quieran saber nada del PSOE. Rivalizar con Más Madrid por quién tiene la idea más chorra es el síntoma más claro de la decadencia de la izquierda.