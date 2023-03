Baleares es mucho más insegura con Armengol

Ya sabíamos que Palma era la ciudad más cara de nuestro país para poder llenar la cesta de compra y también que Baleares sigue siendo la comunidad donde más cuesta comprar una vivienda. Ahora sabemos que, además, Baleares lidera la tasa de criminalidad en toda España. Recientemente el Ministerio del Interior ha publicado que Baleares encabeza junto con Cataluña y Madrid el ranking de las autonomías con una incidencia de criminalidad mayor.

A pesar de encabezar la tasa de criminalidad en España, con una media de 64 delitos por cada 1.000 habitantes en 2022, la presidenta del Govern Francina Armengol ha dicho que las Islas son muy seguras. Pero es más, durante la sesión del control de esta semana en el Parlament balear, el Govern ha tildado de demagogo y alarmamista al Partido Popular cuando ha sido preguntado por este asunto.

La realidad es la que es le guste o no le guste al Govern de Armengol, en 2015 las Islas Baleares, y en concreto Mallorca y Palma, según el Ministerio del Interior, contaban con los mejores datos en cuanto a seguridad desde 2004. Hoy, ocho años después de gobiernos de izquierdas en Baleares, tenemos la tasa de criminalidad más alta del país.

Y también es una realidad, le guste o no al Govern de Armengol, que actualmente hay por cubrir 512 plazas vacantes en la Guardia Civil en las Islas. Y también es una realidad, le guste o no al Govern de Armengol, que según los datos de la última memoria del Instituto de Seguridad Pública de Baleares, entre el 2015 y el 2021 se han perdido 253 policías locales o donde también los sindicatos han denunciado que hay hasta 200 plazas de Policía Nacional sin cubrir.

La respuesta a esta realidad, a esta inseguridad ciudadana, es que nuestras islas requieren de más medios, de reconocer el plus de insularidad a los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, de tomar medidas contra la okupación o de frenar el vandalismo.

Imagino que les sorprenderá, puesto que no deja de ser curioso, que a solo dos meses de las próximas elecciones municipales y autonómicas, los ciudadanos de las Islas aun no conozcan ni una sola medida en favor de la seguridad ciudadana por parte de los partidos de izquierdas y, en concreto, de la presidenta Armengol. Que hasta ahora se ha esforzado más en que no se conozca la realidad que en afrontar los problemas y solucionarlos. Como si para ella que se hable de la inseguridad fuera el problema, no la inseguridad en sí misma, que sí es la que afecta a los ciudadanos.

En conclusión, queridos lectores, la inseguridad ciudadana en Baleares -por mucho que Armengol lo niegue- es un problema de gran magnitud para nuestra sociedad y ahora es el momento de poner medios para hacerle frente.