Documento histórico de la corrupción sanchista

La vida del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha cambiado súbitamente: de ser el número tres de Pedro Sánchez ha pasado a convertirse en preso de Soto del Real. Del ático de Chamberí a una celda en la cárcel, donde recibe las visitas de Paqui, la solícita esposa que «está hasta los cojones de este puto país» mientras cobra 640 euros por una pensión de invalidez bajo sospecha, pues es fruto de una pasada rotura del tendón de Aquiles y Paqui, no hay más que verla, se desenvuelve con absoluta ligereza. Ironías del destino: Santos Cerdán, hasta nada referente del sanchismo, ya es alguien que «no tiene que ver con el PSOE», según María Jesús Montero.

No es fácil hacerse idea de la vida de Cerdán en Soto del Real, pero OKDIARIO les muestra hoy un álbum de imágenes en prisión del ex secretario de Organización socialista que sirven como relato cotidiano de esa nueva etapa que afronta privado de libertad. Un documento impagable para que el lector se haga su propia composición de lugar. Las imágenes de Cerdán en la cárcel que ofrece OKDIARIO son todo un retrato de época del sanchismo, el resumen gráfico de la corrupción que devora al partido del Gobierno. Porque el Cerdán que el lector puede ver dentro del centro penitenciario es el mismo Cerdán que hace unas semanas lo negaba todo, mientras sus compañeros de partido ponían las manos en el fuego por él. Están todos abrasados, pero Sánchez -el mayor de los quemados- dice sentirse como el capitán que no abandona el barco. Lo que no dice es que el naufragio resulta inevitable. Porque el peso de la corrupción es demasiado grande como para que la embarcación resista. Lo que no se sabe es quien saldrá antes: si Santos Cerdán de la prisión de Soto del Real o Pedro Sánchez del Gobierno.