La izquierda no termina de aclararse con esto de los impuestos. Siguen funcionando en clave ideológica antigua, como si el Muro de Berlín no hubiera caído empujado por las manos y los pies de los alemanes de Erich Honecker, hastiados de aquella Alemania comunista y de tanto paraíso. La subida o bajada de impuestos hay que contemplarla en clave de “gestión”, es lo que se lleva en el mundo libre y en las economías más avanzadas y saludables en las grandes democracias del mundo.

Bajar impuestos en la actual coyuntura de España es algo tan necesario como obvio. No supone como dicen los nostálgicos de aquellos regímenes que abolieron la propiedad privada dejar al pueblo sin sanidad o educación. En modo alguno. Hay ejemplos en este país donde se han bajado impuestos -Madrid, Andalucía, Castilla y León- y los servicios públicos no han decaído o desaparecido. En la España de ahora mismo hay millones de ciudadanos que necesitan esos cien o doscientos euros mensuales de ahorro impositivo para poder sobrevivir. ¿Es que no lo ven a su alrededor? ¿Acaso viven ellos entre ricos?

Esa cuenta la pueden hacer mejor que nadie las amas de casa españolas. ¿No necesitan ese ahorro para llevar la cesta de la compra con la que alimentan a sus familias? Hasta puedo llegar a comprender a todos aquellos que vinieron -eso dijeron- a salvar a los pobres, lograron encaramarse al poder y desde ahí viven opíparamente a cuenta del contribuyente. A ellos esos cien o doscientos euros les importan una higa. Si, además, no pagan alquiler (viven en pisos del Estado), no pagan gasolina (viajan en coche oficial) y tienen el recibo del agua y de la luz remitido al contribuyente, ¿qué demonios les va a inquietar la irresistible alza de precios que tienen sobrecogidos a una inmensa mayoría de españoles del común?

Se pueden bajar los impuestos sin desmerecer los servicios públicos. Está demostrado. ¿Cómo? Cercenando de un tajo la gran cantidad de gasto público inservible y fatuo. Tiene que haber para ello determinación política. Y este Gobierno no la tiene. Ellos viven como dios en la actual situación.

No se pueden pedir peras a un olmo.