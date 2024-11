Armengol, todo un chollazo para la ‘trama Koldo’

Que la figura de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, está seriamente tocada por su aparición estelar en el informe de la UCO no es ninguna novedad. Ya se conocía el grado de confianza que tenía con Koldo, el asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, y cómo no sólo accedió a comprarle una copiosa partida de mascarillas a la trama, aunque un gran número de ellas fuera inservible. Ni se preocupó en reclamarles el dinero abonado.

Se limitó a guardarlas en una nave, sin emprender ningún tipo de denuncia pese a la evidente estafa. Pero todavía hay más: los documentos sobre la compra de las mascarillas y demás material sanitario que obran en poder de OKDIARIO ponen en evidencia el trato de favor que dispensó el Gobierno socialista de Armengol a las empresas de la trama Koldo. Hasta el punto de que el Ejecutivo autonómico pagó en términos generales casi el doble del precio de mercado por las mascarillas y guantes adquiridas a empresas de la trama y en algunos casos el sobreprecio fue más del doble que el de mercado y del establecido durante el estado de alarma por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).

O sea, el material defectuoso fue comprado a un precio muy superior al del mercado: un 176% más. Por un lote de un millón de guantes se pagaron 0,29 euros por guante cuando el precio máximo fijado era de 0,10 euros. Y en el caso de las mascarillas quirúrgicas compradas a Soluciones de Gestión, principal empresa de la trama delictiva, el sobreprecio fue del 71%. El Govern pagó 0,726 euros por unidad cuando el precio medio era de 0,42 euros. Dicho de otro modo: que la trama liderada por Víctor de Aldama, hoy en prisión, hizo un negocio redondo gracias a Francina Armengol, la misma que ahora mira para otro lado y sufre permanentes lapsus de memoria. No se acuerda de nada.