Aitor: falsas bravatas peneuvistas

A la muchachada del PNV se la conoce desde siempre. Primero fue durante la Guerra Civil y posteriores, y luego ya cuando las nueces comenzaron a abarrotar el saco durante la Transición y hasta nuestros días.

Son más falsos que la mula de Pilatos. Argumentaron en su día para el derribo de Mariano Rajoy su lucha contra la corrupción olvidando todos los casos de podredumbre flagrante que el Partido Nacionalista Vasco ha tenido en su seno, comenzando por aquellas tragaperras de los años 70. Falsos de toda falsedad.

Ahora el soriano procedente de Soria, Aitor Esteban, se ha puesto como un basilisco por un meme ingeniado por el PSOE de aquella tierra, amenazando con mandar sus viejas mesnadas carlistonas al ajuste de cuentas. El PNV es uno de los grandes errores de la Transición. Se le dio todo lo que pedía (siempre fue el que se llevaba la parte buena del jamón porque otros apretaban el gatillo) sin tener que ofrecer nada a cambio. Francamente, son tigres de papel, refugiados en la foralidad vasca, ese sistema tan arcaico como Sabino Arana, sistema que les permite no pagar ya ni un maldito euro a la caja común española. ¿Quién roba a quién?

El PNV sacó a Rajoy del poder y llevó al poder presidente más corrupto en el último medio siglo de la historia de España. Y mantiene a Sánchez en el machito. El PNV participa de esa corrupción. Y lo de no pactar con el PP porque está Vox en la operación resulta, porque lo es, excusa de mal pagador.

Sucede que el PNV va a ser deglutido sin piedad por los herederos de aquella muchachada que se divirtió durante 60 años pegando tiros a la gente honrada y decente. ¡Ay amigo Esteban! Alguien terminará por arder en el infierno.