Aguirre calla y asiente

Ya dijo César Rodríguez, el «Divino calvo», en visperas de un Mallorca-Elche, que la «la sangre no llegará al río, porque en Palma no hay río ni hay sangre». No lleva agua tampoco la corriente que viene situando a Sergi Darder a las órdenes de Javier Aguirre quien, por cierto, no ha comentado públicamente sus preferencias al respecto. Sin embargo en los aledaños de Cornellá el Llobregat anda revuelto.

Martin Braithwaite se ha declarado en rebeldía y mientras el de Artà exhibe gallardía en su confesada lealtad a los colores blanquiazules, otro de sus compañeros, Puado, proclama su negativa a jugar en segunda división como si los futbolistas del Espanyol no hubieran tenido nada que ver, nada, en el descenso del equipo. Todo lo contrario, desde el portero al último de los suplentes, incluidos técnicos, entrenadores y dirigentes, tienen su cuota de responsabilidad y no es de recibo que los profesionales del balón, los que no han sumado los puntos necesarios sobre el terreno de juego, sean los primeros en querer abandonar el barco después.

Tal vez el entrenador mexicano se incline antes por un segundo delantero, que le hace falta, que con un centrocampista, que también. Le gusta más el fútbol directo que el combinativo y tanto Kang in Lee como Maffeo, los saques de puerta de Rajkovic al lateral como jugada repetidamente ensayada. Nunca sabremos si el club atiende las peticiones que le llegan desde abajo, aunque llegó Van der Heyden y no César Montes, ni tampoco Arteaga, en cuyo hueco se metió Lato, o las decisiones van en dirección inversa, de arriba abajo.

Sea como sea, Cyle Larín tampoco quiere bajar de categoría, para suerte de Javier Ortells, pero el Valladolid igualmente estaba a orillas del Pisuerga cuando a su equipo se lo llevó la corriente.