La progresión de Victoria Federica en El Desafío es de notable, tanto que ha llegado al octavo programa como la gran rival de Gotzon Mantuliz y es la gran sorpresa de la edición. Hay que recordar que su debut fue accidentado y comenzó siendo la última de la clasificación, pero con el paso de las semanas ha sabido perder el miedo a las cámaras, se ha quitado los complejos y ya es la segunda clasificada, poniendo en aprietos al influencer y preparador físico vasco. La de este viernes ha sido una nueva prueba en la que la sobrina del rey Felipe VI ha demostrado que no ha ido al programa solamente a dejarse ver y que está dispuesta a competir por lograr la victoria.

No es un programa fácil para ninguno de los concursantes, pero si alguien tenía mucho que perder, esa era Victoria, pero ha sabido darle la vuelta. Este viernes se enfrentaba a un reto de lo más complicado, ya que ha tenido que convertirse en bailarina de ballet clásico, una disciplina completamente nueva y desconocida para ella. Al recibir la noticia ha sido un jarro de agua fría, pues ha destacado que los movimientos no son su fuerte. Como muestra de que aquello podía terminar mal, el jurado ha destacado que tan solo 24 horas antes de la grabación «no había número» y en la dirección había «mucha preocupación» por lo que se pudiera ver en casa, pero gracias a un esfuerzo de última hora, las cosas han salido mucho mejor de lo esperado.

Arropada por un cuerpo de baile profesional, Victoria ha tenido que adaptarse a una coreografía a la que no han bajado el nivel. Su coach avisaba, tanto a ella como al resto de concursantes, ya que debían esforzarse al máximo para seguir su ritmo. Tras las dudas, todo ha salido de una gran manera, por eso se ha llevado una enorme ovación del público, lo que le ha llevado a romperse una vez ha terminado el baile.

«Me tiembla todo», ha sido lo poco que ha conseguido decir antes de darle la espalda a las cámaras para llorar. Todo el público y sus compañeros se han apresurado a darle un enorme aplauso. «No pensaba que me saldría, la verdad, porque estaba supernerviosa. Y como siempre, digo: ‘Los nervios me pueden. Pero, tenéis al mejor equipo del mundo», ahí no ha podido aguantar más y se ha roto por completo, por lo que Roberto Leal le ha ofrecido un abrazo.

Tras coger aire, la concursante se ha recuperado y ha podido terminar su discurso. «Me lo he tomado como un reto personal, la verdad, porque nunca pensé que haría esto, y menos en El Desafío. Ya no solo por cosas internas», así ha querido explicar que hasta ahora no tenía demasiada confianza en sí misma, por culpa de las críticas a las que está expuesta desde que es una niña.

«Tampoco pensé que estaría diciendo estas palabras, porque no soy de hablar, pero mil gracias por todo el trabajo que habéis hecho conmigo. Estoy supercontenta y he superado un reto personal gracias a vosotros», ha continuado. Después, ha abrazo a su coach de baile, la que ha conseguido que saliese adelante.