El pasado miércoles 28 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La familia de la tele presentada por María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand. De esta manera, en la primera franja del formato producido por La Osa, pudimos ser testigos de cómo los colaboradores analizaron numerosos asuntos que tenían relación con la actualidad y la prensa rosa. Un claro ejemplo lo encontramos en Melody. La presentadora y amiga de Belén Esteban hizo una reflexión sobre el distanciamiento entre la cantante y David Broncano: «Una cosa es que me digan que no tengo gracia, que me he excedido, que he hecho un comentario fuera de lugar… Yo soy la primera que pido perdón cinco veces al día. Pero involucrarme en algo que da a entender al espectador que yo estoy jugando con la salud mental de alguien me pone en una tesitura muy complicada».

Por si fuera poco, en esta nueva entrega de La familia de la tele, también se trató un asunto que tenía estrecha relación con Tita Cervera. En ese preciso instante, Belén Esteban reconoció que solía coincidir con ella, ya que iban a la misma peluquería. De esta manera, la colaboradora no dudó un solo segundo en dirigirse a los espectadores del programa: «Voy a contar algo de Tita que ya lo he explicado en otras cadenas, pero en La 1 no, así que voy a ello». Al escucharla, María Patiño quiso hacerle una pregunta muy concreta: «¿Qué vas a contar ahora toda tu vida desde el principio, aquí, porque no lo has hecho?», cuestionó. Lo que nadie esperaba es que Belén Esteban fuese a confesar la inesperada propuesta que habría recibido por parte de RTVE: «Pues me lo han propuesto, pero he dicho que no». Una confesión que, como era de esperar, no ha dejado indiferente a nadie.

Poco después, la de Paracuellos recordó el gesto que Tita Cervera tuvo con ella y que jamás olvidará. Sobre todo porque se llevó a cabo en uno de los momentos más complicados de su vida. Todo ocurrió en 2015, cuando Belén Esteban recibió una notificación de la Agencia Tributaria por la que empezó a sospechar que sus cuentas no cuadraban.

Así pues, inició una auditoría por la que acabó descubriendo que presuntamente había una serie de apropiaciones indebidas por parte de Toño Sanchís. La batalla legal, en la que la colaboradora pidió más de 600.000 euros, culminó con una sentencia favorable a Belén. En pleno conflicto, la Baronesa Thyssen ofreció su apoyo legal de forma completamente desinteresada.

«Yo tuve un detalle con ella, que vamos a la misma peluquería, y cuando pasó el problema que yo tuve con mi representante, ella, sin conocerme, me ofreció a sus abogados sin interés ninguno», explicó la colaboradora de La familia de la tele. Lejos de que lo ocurrido quedase en una mera anécdota, las dos guardan un gran afecto: «Le tengo muchísimo cariño. Ya no por ese detalle, hemos coincidido más veces».