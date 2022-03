Me gusta ordenar. Eliminar lo inútil me relaja, me permite avanzar y ver la realidad con más claridad. Por tanto, con fraternal ánimo de colaboración procedo a ayudar al Sr. Sánchez en su caótico organigrama para ver si así nuestro país se limpia y arregla en beneficio de todos. Conviene recordarle que trabaja para nosotros, no a nuestra costa. El desorden es tan manifiesto, que voy a disfrutar una barbaridad. Voy:

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Se le cambia el nombre por “Ministerio de Exterior”, a secas. Aglutinará todo aquello que no sea política interior.

Ministerio de Justicia. Se mantiene intacto, despolitizando la figura del fiscal general del Estado.

Ministerio de Defensa. No sólo continúa, sino que recupera la importancia que ha tenido históricamente.

Ministerio de Hacienda y Función Pública. Se cambia el nombre a “Ministerio de Economía”, aglutinando todos los aspectos relativos a esta disciplina y su instrucción.

Ministerio de Interior. Se mantiene e incorpora a varios de los otros mini-tedios existentes, a especificar.

Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Se elimina y se aglutina en Ministerio de Interior.

Ministerio de Educación y Formación Profesional. Se le cambia el nombre a “Ministerio de Educación” a secas. Aglutina todos los temas relativos a este asunto en todos los niveles y formaciones.

Ministerio de Trabajo y Economía Social. Se elimina y se fusiona con el siguiente.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Se modifica, aglutinando el anterior bajo el nombre “Ministerio de Trabajo e Industria”.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Duda: ¿la agricultura y la pesca no son parte de la alimentación? Entonces deberá llamarse: “Ministerio de Nutrición”.

Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Fuera y sin réplica.

Ministerio de Política Territorial. Se elimina y se integra en el Ministerio de Interior.

Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático. ¿Es este el contrario al de Igualdad y Consumo? ¿Reto Democrático no es lo contrario a aborto libre y deseado? Se elimina y no se integra en ningún sitio.

Ministerio de Cultura y Deporte. Se desdobla y se crean dos Ministerios diferentes. ¿Qué tiene que ver el tocino con la velocidad?

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Fuera y nada más que comentar.

Ministerio de Sanidad. Por supuesto, se mantiene tal cual.

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Por favor, por favor. Fuera.

Ministerio de Ciencia e Innovación. Se mantiene y se apuesta por él con más fuerza.

Ministerio de Igualdad. Se elimina y se echa del país a todos los integrantes.

Ministerio de Consumo. Se consume en el vacío integral de sus objetivos.

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Todo ello se incluye en el Ministerio de Interior.

Ministerio de Universidades. Se elimina y se obliga al que fuera primer ministro a bailar una sardana mientras suena “este mundo se acaba”.

Resumiendo, nos quedan once Ministerios del Gobierno de España: Exterior, Justicia, Defensa, Economía, Interior, Educación, Trabajo e Industria, Nutrición, Cultura, Deporte, Sanidad y Ciencia e Innovación. No hace falta insistir en los beneficios que esta reorganización reportará al país. Con el enorme ahorro que supondría, se bajarían los impuestos y el país quedaría aliviado. Si el Sr. Sánchez quiere que le ordene algo más, me ofrezco encantada, ¿qué tal los valores?