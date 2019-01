Los separatistas radicales actúan en las formas igual que los nazis

El separatismo catalán, que hace mucho tiempo que dejó de ser defendido de manera pacífica alentado por la surrealista algarabía de Carles Puigdemont y sus secuaces, se está sirviendo de una violencia desmedida cuando se trata de respetar posturas políticas antagónicas a la suya. Un ensañamiento totalitarista contra los partidos políticos constitucionalistas que va in crecendo cada día más con el amparo de Quim Torra, el presidente de la Generalitat, y, lo que es aún más reprobable, bajo el abrigo de la quietud de Pedro Sánchez, el presidente de todos los españoles.

A mediados de mes, un grupo de violentos separatistas atacó a un dirigente de VOX golpeándolo en la cara con un extintor cuando una mesa informativa de la formación de Santiago Abascal se disponía a presentar su programa en las calles de Barcelona, Sitges y Hospitalet. Este fin de semana, un concejal de Ciudadanos en Blanes (Gerona) resultó herido cuando un grupo de independentistas comenzó a lanzar objetos sobre la comitiva naranja que visitaba Torroella de Montgrí y, además, el popular Xavier García Albiol fue increpado de manera agresiva en el Palau Sant Jordi de Barcelona cuando acudía con su hija de 11 años a un espectáculo infantil hasta provocar el llanto de la niña.

Estos ataques contra la libertad para ejercer la política de manera libre, y por ende contra marco constitucional garante de la convivencia en España, provocan una indignación superlativa porque los violentos, además, se jactan con orgullo –como ha sido el caso del alcalde separatista de Torroella, Josep María Rufí– de haber perpetrado estos infames actos. De este modo, los separatistas radicales de Cataluña actúan en las formas igual que los nazis, no sólo atacan a los disidentes, sino que además se mofan de ellos tras las agresiones. El presidente del Gobierno, a pesar de los escenarios de crispación, coacción y agresiones vividos en las últimas semanas en Cataluña, no se decide a actuar con la contundencia que le permite su posición, es más, la previsión de Sánchez es seguir gobernando con la complicidad de aquellos que no respetan ni la ley, ni las libertades de los ciudadanos.