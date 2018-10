Un repaso al Gobierno cum fraude

Este lunes, la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha dicho que el Gobierno sufre una “ola de fake news” procedente de medios de comunicación digitales. Un día antes, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, pidió tenacidad frente al intento de la derecha y de la “basura mediática” de “pervertir” la política del Gobierno de Sánchez. Parece claro que ese es el argumento con el que el Gobierno del doctor cum fraude quiere poner pie en pared para evitar que se les caiga ningún ministro más por las escandalosas noticias que estamos conociendo sobre casi todos ellos; tachar de “fake news” y de “basura mediática” la información que les perjudique al más puro estilo podemita. Merece la pena que hagamos un repaso de esas noticias de las que están hablando.

No han pasado cuatro meses del día que Sánchez anunció el nombre de los ministros que integrarían su ejecutivo y causa sonrojo recordar las alabanzas conque la mayoría recibimos su habilidad para repartir carteras entre personas que parecían medianamente presentables. Aunque la alegría duró poco, ya que a los siete días cayó el ministro de Cultura, Màxim Huerta, tras conocerse que había sido multado por Hacienda por defraudar más de 200.000 euros. Y aunque parezca imposible no ha sido el único en caer, a los tres meses de ser nombrada la ministra de Sanidad, Carmen Montón, tuvo que dimitir por haber plagiado su trabajo de fin de máster. Tenemos que suponer que cuando Sánchez admitió la dimisión de estos dos ministros estaba dando por veraces estas noticias.

Deben referirse a las informaciones publicadas por OKDIARIO que le han hecho merecedor del deshonroso título de doctor Cum Fraude, esas por las que anunció que se iba a querellar aunque ahora no parece muy dispuesto a defender su verdad ante un juez. Pero también es posible que de lo que hablen sea de la información que hemos publicado acerca de esa sociedad patrimonial con la que su ministro de Ciencia, Pedro Duque, se ahorró tramposamente unos impuestos de esos que los socialistas nos quieren subir mucho a todos. O quizá hablan de la noticia que cuenta que su ministra de Industria, Reyes Maroto, ha consignado en su declaración de bienes un plan privado de pensiones como si fuera un seguro de vida, avergonzada por su poca confianza en el sistema público.

O de las conversaciones de su ministra de Justicia, Dolores Delgado, con Baltasar Garzón y el comisario Villarejo, a quienes confesó que en un viaje de trabajo a Cartagena de Indias (Colombia) vio como “una serie de jueces y fiscales españoles terminaron con menores de edad”, cosa que jamás denunció. O de las declaraciones de su ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, quien reconoce que “no sé mucho de economía”. O de como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mintió durante cinco años a la Junta de Andalucía con un falso máster en su currículo y está denunciada por “prevaricación continuada” en la realización de “nombramientos ilegales” en la Sanidad andaluza. O de cómo el multimillonario ministro de Exteriores, Josep Borrell, declaró que “Cataluña es una nación y prefiero a los independentistas presos en libertad condicional”. La lista sigue, pero no creo que necesitéis más ejemplos, aquel Gobierno que tanto os gustó se ha demostrado un fraude de cabo a rabo. Todo lo que toca Sánchez es más falso que una moneda de tres euros. Éstas no son “fake news” y quienes os denunciamos no somos “basura mediática”. Enfrentaros a la verdad poniendo las urnas y dejando que los españoles os digan lo que piensan de vosotros, ministros Cum Fraude.