Pep Guardiola, el farsante del lazo amarillo

Pep, pseudo-filósofo de Sampedor + su infalible ‘método Guardiola para triunfar’, anda enjuagando penas en la muy alegre ciudad de Mánchester. Tras su último fracaso en Champions los ingredientes del mágico elixir – es decir, puro cuento chino, mucha hipocresía, obsesión enfermiza por crear un fútbol perfecto, millones a granel y prepotencia a raudales – han petado sonoramente. A cambio, por ser justo con el infeliz, consiguió lo que ningún entrenador logró nunca: que toda la plantilla a su mando le odie. Pep sabe lamer las babuchas doradas del dueño del City, Mansour bin Zayed Al Nahyan, pero le falta feeling para espolear a los cracks que el jeque le compra.

El grupo de “Los Rodríguez”, autores de un sonido original a medio camino entre el rock anglosajón y la música popular española, como la rumba y el flamenco, tienen una canción fabulosa, “Salud (Dinero & Amor)”, cuya letra le va como anillo al dedo a este farsante del lazo amarillo que atiende por Pep. Retengan las palabras del canto, pues son clarificadoras. “Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada, brindo por el recuerdo y también por el olvido… brindo porque me olvido los motivos porque brindo… brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso”. He aquí el agónico revés del ‘método’.