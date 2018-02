Ni Pedro ni Pablo felicitaron a Marta Sánchez

Mariano Rajoy, Albert Rivera, Rosa Díez, Santiago Abascal y muchísimos más políticos de casi todos los partidos democráticos españoles felicitaron el domingo a Marta Sánchez por atreverse a cantar el himno de España. Por el contrario, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias felicitaron al Fútbol Club Barcelona por su victoria en la final de la Copa del Rey de baloncesto, pero ignoraron completamente a Marta. Las dos Españas son en realidad España y sus enemigos. Los que luchan por su unidad y bienestar y los que persiguen separarnos y hacernos más débiles. El concierto de Marta Sánchez fue la noche del pasado sábado en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Marta celebraba sus más de 30 años de exitosa carrera repasando al piano sus mayores éxitos y nos sorprendió a todos con una versión del himno de España compuesta por ella misma.

La artista niega haber pretendido componer una letra oficial para el himno y explica que no han sido los recientes acontecimientos de Cataluña los que la han inspirado. Sino que “la idea surgió hace año y pico cuando estaba en Miami. Lo pasé muy mal allí, lejos de mi gente”. Y cuenta que “es una letra muy personal, una carta sentida de amor a mi tierra que añoraba tanto”. Marta se marchó a vivir en Miami en 2014 junto a su por entonces novio, y su hija, para dar un giro a su vida y a su carrera. Pero lleva ya varios meses de vuelta en España. “Reconozco que como en España, no se vive en ningún sitio”, ha declarado. No hemos visto imágenes profesionales del concierto, sólo se han difundido vídeos grabados con móviles. El público estalló en aplausos, sorprendido y emocionado y las redes sociales lo viralizaron rápidamente.

Hasta el punto de que el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, propuso que nos movamos para que Marta Sánchez cante su letra del himno de España en la final de la Copa del Rey de fútbol, que se jugará el próximo mes de abril. Para lo que, al parecer, el propio ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, se ha puesto en contacto con ella. Ya nos la imaginamos todos, con su melena rubia y vestida de rojo, pisando el césped del estadio Wanda Metropolitano, haciendo de la final una Super Bowl a la española. Como cuando a finales de 1990, acompañada del Ministro de Defensa Narcís Serra, se convirtió en la Marilyn Monroe española, cantando a bordo de la fragata Numancia para los soldados españoles desplazados al Golfo Pérsico en la primera guerra de Irak. Pero ése era otro PSOE, los casi 28 años transcurridos han envejecido infinitamente más al Partido Socialista que a nuestra guapa y valiente cantante. A ella sí se la reconoce en la de entonces, a los socialistas no.

No seré yo quien ponga en duda sus palabras, si Marta dice que el golpe de Estado de los independentistas catalanes no le ha servido de inspiración, seguro que es verdad. Pero no creo que nadie dude tampoco de que los golpistas han sido el detonante para que en España empecemos a perder unos complejos hacia nuestros símbolos que no existen en el resto del mundo. Nunca antes habíamos visto lucir tantas banderas de España en los balcones y ventanas de viviendas de toda condición social. Sin ninguna identificación ideológica, por fin hemos empezado a usar los símbolos que representan nuestra identidad y nuestra unidad. Con amor, con orgullo y sin miedo, como cantó Marta Sánchez. A ver si se enteran Pedro y Pablo.